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CTP LTB Meclis Üyeleri basın açıklaması yaptı

04 Ocak 2023 Çarşamba 18:42
CTP LTB Meclis Üyeleri basın açıklaması yaptı

 Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Meclis üyeleri, LTB “asbaşkan ve komite üyeliği seçimleri” konusunda basın açıklaması yaptı.

CTP’den yapılan açıklamada, “LTB’de dün gerçekleştirilen asbaşkan ve komite üyeliği seçimleri konusunda başlayan tartışma üzerine kamuoyuna açıklama yapılmasının zaruri hale geldiği” belirtildi.

CTP’nin, 52 yıllık geleneğe ve tecrübeye sahip siyasi bir parti olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Ülkemizde gerçekleştirilen seçimlerin tümü partimizin sivil toplum örgütleriyle, sendikalarla ve halkımızla geliştirdiği politikaları, kentlerin ve ülkemizin daha ileri bir noktaya taşınabilmesi, eksikliklerin giderilmesi için geliştirdiğimiz vizyon ve projeleri halkımızla paylaşma imkanı bulduğumuz demokratik süreçlerdir.

Bu bağlamda seçim sonuçları fikirsel ve eylemsel düzeyde, demokrasiye ve ülkemizin gelişmesine yapılan katkılar açısından oldukça değerlidir.

CTP, 25 Aralık 2022 yerel seçimleri sonucunda, LTB Meclisi’nde 8 üye ile temsil edilmektedir. Dördüncü kez meclis üyeliğine seçilen Sn. Tolga Ahmet Raşit, asbaşkanlığa aday olacağını beyan etmesinin ardından ‘bütçe görüşmelerinde koşulsuz destek ve bu bağlamda protokol yapılması’ yönünde bir taleple karşılaşmıştır.

Bu görüşmede komitelerle ilgili hiçbir konu görüşülmemiştir. Halkımızın ve kamuoyunun bilmesini isteriz ki; bütçe bir kurumun halka vereceği hizmet açısından dayanılan en önemli zemindir. Nitekim seçim sürecinde LTB bütçesiyle ilgili yapmış olduğumuz eleştiriler bakidir. Doğru yönetilemeyen bir bütçe, halka kaliteli hizmetin önündeki en büyük engeldir. Henüz görüşülmeye bile başlanmamış bir bütçe üzerine pazarlık yapılması kabul edilemez.

Yapılan bu teklif tarafımızdan kabul görmemiş ve en çok üyeye sahip muhalefet grubunun tecrübeli üyesi olarak Sn. Tolga Ahmet Raşit asbaşkanlığa aday olmuştur. LTB Meclisi’nde yapılan seçim sonuçları, ‘bütçeye koşulsuz destek veren ve protokol yapılan’ bir oluşum var mıdır sorusunu gündeme getirmiştir.

Başta Lefkoşa’da yaşayan insanlarımızın ve tüm halkımızın bilmesini isteriz ki; CTP seçimler sonucunda iktidara geldiği tüm belediyelerde, yurttaşların almakta olduğu hizmetlerin geliştirilmesi için var gücüyle çalışırken, muhalefet görevi üstlendiği yerlerde ise denetimle birlikte yapıcı muhalefetini de sürdürecektir. Lefkoşa için yapılacak her türlü doğru hizmeti destekleyeceğimizden, Lefkoşa’nın korunması gereken durumlarda ise denetim ve muhalefet görevimizi eksiksiz olarak yerine getireceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.”

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