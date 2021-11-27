CTP Lefkoşa’daki bazı işletmeleri ziyaret etti

CTP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Erhürman’a ziyaretleri sırasında CTP Milletvekilleri Sıla Usar İncirli, Özdil Nami ve eski Başbakanlardan Özkan Yorgancıoğlu da eşlik etti.

Ziyaretler sırasında konuşma yapan, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, içinde bulundukları kriz döneminde özel sektörün en çok desteklenmesi gereken sektör olduğun vurguladı.

Son 3 yıldır Ulusal Birlik Partisi (UBP) hükümetlerinin özel sektöre gereken önemi göstermediğini savunan Erhürman, UBP’nin kriz döneminde sadece kurultaya odaklandığını öne sürdü.

Ülke ekonomisinin kendi ayakları üzerinde durabileceğinin altını çizen Erhürman, kendi dönemlerinde bunu kanıtladıklarına vurgu yaptı ve özel sektöre gereken önemi vereceklerini söyledi.