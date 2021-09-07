banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Covid-19 ülkemizde can almaya devam ediyor
COVID-19 can aldı
Eğitimde bilinmezliğe doğru…
Eğitimde bilinmezliğe doğru…
87'si yerel 134 pozitif vaka
87'si yerel 134 pozitif vaka
Özel laboratuvarlar, Pcr ve Antijen testlerine yeniden başlıyor
Özelde covid-19 testi yapılabilecek
banner376

CTP Lefkoşa Gençlik Örgütü Kongresi yapıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi 24. Olağan Kongresi’ni gerçekleştirdi.

07 Eylül 2021 Salı 15:00
CTP Lefkoşa Gençlik Örgütü Kongresi yapıldı

CTP’den yapılan açıklamaya göre kongrede Çağın Nevruz Özsoy başkanlık görevini Doğucan Akdeniz’e devretti.

Lefkoşa ilçe binasında gerçekleştirilen kongreye Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, milletvekilleri, MYK ve Gençlik Örgütü üyeleri katılımıyla pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirildi.

SORAKIN: “GENÇLERİN BİRLİKTELİĞİ BİZİ GURURLANDIRIYOR”

Kongrede söz alan Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, Gençlik Örgütü içerisinde görev alan gençlerin aile ortamında çalışmasının ve birlikteliklerinin kendilerini gururlandırdığını ifade etti. 

Ülkenin çok zor bir dönemden geçtiğini dile getiren Sorakın, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde halkın iradesine yönelik yapılan müdahalelerin” kabul edilebilir bir durum olmadığını vurguladı. 

Bir Cumhurbaşkanı seçtirildiğini ve seçtirilen bu kişinin doğru politikalarla Kıbrıs sorununu çözmek için çaba harcamak ve ülkedeki sorunlarla uğraşmak yerine sürekli olarak Türkiye’ye giderek hamaset yaptığını savunan Sorakın, aynı şekilde müdahalelerle bir de hükümet kurdurulduğunu, bu hükümetin de hayatın her alanını darmadağın ettiğini öne sürdü.

“Azınlık hükümetinin”  Kıbrıs Türk halkını itibarsızlaştırdığını ve bitirme noktasına getirdiğini iddia eden Sorakın, bunu kabul etmeyeceklerini açıkladı. 

Gençlerin daha iyi şartlarda yaşam sürebilmeleri için Kıbrıs’ta çözümün şart olduğunu işaret eden Sorakın, “Kıbrıs’ta çözümün adı bellidir, federasyondur. Bu da ancak siz gençlerin çabasıyla mümkün olacaktır” dedi. 

ARŞEHİT: “EKİP RUHU BU DÖNEM DE DEVAM EDECEK”

Lefkoşa İlçe Başkanı Rifat Arşehit, gençlerin geçmiş dönemde oluşturdukları ekip ruhunun bu dönem de devam edeceğine inandığını belirtti.

Gençlerin birbirlerini sürekli desteklediklerini ve çok başarılı bir noktaya geldiklerini dile getiren Arşehit, küçük ama sağlam adımlar atıldığının altını çizdi. Bu dönemde de bu adımların süreceğine inanç belirten Arşehit, yeni dönemde görev alanlara başarılar diledi. 

TEKİNER: “OLUŞTURULAN BİRLİKTELİK SÜRDÜRÜLECEK”

banner341
Kongrede konuşma yapan Gençlik Örgütü Genel Başkanı Enver Gürkan Tekiner de, önlerinde kendilerini bekleyen biri genel, biri de yerel olmak üzere iki seçim olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gençler olarak oluşturdukları birlikteliğin ileriki dönemde de artarak devam edeceğine vurgu yapan Tekiner, “İletişimimizi artırarak, kopmadan, birbirimize daha da bağlanarak bu sürecin altından başarıyla kalkabileceğimize olan inancım tamdır. Hepimizin çabaları, mücadelesi ile karanlıkların aydınlığa çıkacağından şüphe yoktur” dedi.

ÖZSOY: “PARTİ POLİTİKALARINI GENÇLERE YAYMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi’nin 23. Dönem başkanlığını yürüten Çağın Nevruz Özsoy, ülkenin en örgütlü gençlik hareketinin CTP Gençlik Örgütü olduğunu vurguladı. 

Geride bıraktıkları dönemde birçok faaliyete imza attıklarının altını çizen Özsoy, parti politikalarını gençlere yaymak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi. 

Gençlerin parti içi karar alma mekanizmalarında daha fazla aktif görev alabilmeleri için verdikleri mücadelenin devam edeceğini kaydeden Özsoy, yeni dönemde görev alanlara başarılar dileyerek sözlerini tamamladı. 

AKDENİZ: “CTP İKTİDARINA HER ZAMANKİNDEN ÇOK İHTİYAÇ VAR”

24. Dönem Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi Başkanlığı görevine seçilen Doğucan Akdeniz de, devraldıkları sorumluluğun bilincinde olduklarını dile getirerek sözlerine başladı. 

Ülke olarak zor bir dönemden geçildiğinin altını çizen Akdeniz, halkın fakirleşmesine yol açan ve zam yapmaktan başka bir icraatı olmayan “azınlık hükümetinin”  ilk seçimde gönderilmesi için çalışacaklarını vurguladı.

Ülkenin CTP iktidarına her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğunu dile getiren Akdeniz, genel ve yerel olmak üzere iki seçimin kendilerini beklediğini, gençler olarak CTP’yi daha iyi noktalara taşımaya çalışacaklarını ifade etti. 

24. Dönem Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: 

Doğucan Akdeniz (Başkan), Ahmet Yurteri (İlçe Sekreteri), Şükrü Irkım (Örgütlenme Sekreteri), Diren Muhtaroğlu (Mali Sekreter), Nesrin Cambaz (Dış İlişkiler Sekreteri), Berkan Bengihan (Eğitim Sekreteri), Berke Çevik (Sosyal Aktivite Sekreteri), İsmail Barbaros (Faal Üye), Sonay Demirpençe (Faal Üye)

banner360
Son Güncelleme: 07.09.2021 15:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıcılık faaliyeti yapan işletmelerin gelir desteği için son kayıt tarihi 15 Ekim
Arıcılık faaliyeti yapan işletmelerin gelir desteği için son kayıt tarihi 15 Ekim
UMK’dan Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Başkanı Osman Ercen’e plaket takdimi
UMK’dan Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Başkanı Osman Ercen’e plaket takdimi
“Adaylıktan çekilen ve karşıma çıkmayanlar şimdi yine aday”
“Adaylıktan çekilen ve karşıma çıkmayanlar şimdi yine aday”
Bağımsız Hesap Uzmanları Birliği yeni yönetim kurulu belirlendi
Bağımsız Hesap Uzmanları Birliği yeni yönetim kurulu belirlendi
KTAMS, asgari ücretin açlık sınırının altında kalmayacak şekilde acilen belirlenmesini istedi
KTAMS, asgari ücretin açlık sınırının altında kalmayacak şekilde acilen belirlenmesini istedi
Özyiğit: “Okulların nasıl ve hangi şartlarda açılacağı bilinmiyor”
Özyiğit: “Okulların nasıl ve hangi şartlarda açılacağı bilinmiyor”
SDP, yarın Lefkoşa’da eylem yapacak
SDP, yarın Lefkoşa’da eylem yapacak
Pazarcılar Birliği’nden LTB Başkanı Harmancı’ya teşekkür
Pazarcılar Birliği’nden LTB Başkanı Harmancı’ya teşekkür
Dikkat! elektrik kesintisi yapılacak
Dikkat! elektrik kesintisi yapılacak
Koop-sen: “Binboğa-yem Ltd’de tam gün grev yüzde yüz katılımla başladı“
Koop-sen: “Binboğa-yem Ltd’de tam gün grev yüzde yüz katılımla başladı“

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim