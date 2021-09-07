CTP Lefkoşa Gençlik Örgütü Kongresi yapıldı

CTP’den yapılan açıklamaya göre kongrede Çağın Nevruz Özsoy başkanlık görevini Doğucan Akdeniz’e devretti.

Lefkoşa ilçe binasında gerçekleştirilen kongreye Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, milletvekilleri, MYK ve Gençlik Örgütü üyeleri katılımıyla pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirildi.

SORAKIN: “GENÇLERİN BİRLİKTELİĞİ BİZİ GURURLANDIRIYOR”

Kongrede söz alan Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, Gençlik Örgütü içerisinde görev alan gençlerin aile ortamında çalışmasının ve birlikteliklerinin kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

Ülkenin çok zor bir dönemden geçtiğini dile getiren Sorakın, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde halkın iradesine yönelik yapılan müdahalelerin” kabul edilebilir bir durum olmadığını vurguladı.

Bir Cumhurbaşkanı seçtirildiğini ve seçtirilen bu kişinin doğru politikalarla Kıbrıs sorununu çözmek için çaba harcamak ve ülkedeki sorunlarla uğraşmak yerine sürekli olarak Türkiye’ye giderek hamaset yaptığını savunan Sorakın, aynı şekilde müdahalelerle bir de hükümet kurdurulduğunu, bu hükümetin de hayatın her alanını darmadağın ettiğini öne sürdü.

“Azınlık hükümetinin” Kıbrıs Türk halkını itibarsızlaştırdığını ve bitirme noktasına getirdiğini iddia eden Sorakın, bunu kabul etmeyeceklerini açıkladı.

Gençlerin daha iyi şartlarda yaşam sürebilmeleri için Kıbrıs’ta çözümün şart olduğunu işaret eden Sorakın, “Kıbrıs’ta çözümün adı bellidir, federasyondur. Bu da ancak siz gençlerin çabasıyla mümkün olacaktır” dedi.

ARŞEHİT: “EKİP RUHU BU DÖNEM DE DEVAM EDECEK”

Lefkoşa İlçe Başkanı Rifat Arşehit, gençlerin geçmiş dönemde oluşturdukları ekip ruhunun bu dönem de devam edeceğine inandığını belirtti.

Gençlerin birbirlerini sürekli desteklediklerini ve çok başarılı bir noktaya geldiklerini dile getiren Arşehit, küçük ama sağlam adımlar atıldığının altını çizdi. Bu dönemde de bu adımların süreceğine inanç belirten Arşehit, yeni dönemde görev alanlara başarılar diledi.

TEKİNER: “OLUŞTURULAN BİRLİKTELİK SÜRDÜRÜLECEK”

Kongrede konuşma yapan Gençlik Örgütü Genel Başkanı Enver Gürkan Tekiner de, önlerinde kendilerini bekleyen biri genel, biri de yerel olmak üzere iki seçim olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gençler olarak oluşturdukları birlikteliğin ileriki dönemde de artarak devam edeceğine vurgu yapan Tekiner, “İletişimimizi artırarak, kopmadan, birbirimize daha da bağlanarak bu sürecin altından başarıyla kalkabileceğimize olan inancım tamdır. Hepimizin çabaları, mücadelesi ile karanlıkların aydınlığa çıkacağından şüphe yoktur” dedi.

ÖZSOY: “PARTİ POLİTİKALARINI GENÇLERE YAYMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi’nin 23. Dönem başkanlığını yürüten Çağın Nevruz Özsoy, ülkenin en örgütlü gençlik hareketinin CTP Gençlik Örgütü olduğunu vurguladı.

Geride bıraktıkları dönemde birçok faaliyete imza attıklarının altını çizen Özsoy, parti politikalarını gençlere yaymak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

Gençlerin parti içi karar alma mekanizmalarında daha fazla aktif görev alabilmeleri için verdikleri mücadelenin devam edeceğini kaydeden Özsoy, yeni dönemde görev alanlara başarılar dileyerek sözlerini tamamladı.

AKDENİZ: “CTP İKTİDARINA HER ZAMANKİNDEN ÇOK İHTİYAÇ VAR”

24. Dönem Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi Başkanlığı görevine seçilen Doğucan Akdeniz de, devraldıkları sorumluluğun bilincinde olduklarını dile getirerek sözlerine başladı.

Ülke olarak zor bir dönemden geçildiğinin altını çizen Akdeniz, halkın fakirleşmesine yol açan ve zam yapmaktan başka bir icraatı olmayan “azınlık hükümetinin” ilk seçimde gönderilmesi için çalışacaklarını vurguladı.

Ülkenin CTP iktidarına her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğunu dile getiren Akdeniz, genel ve yerel olmak üzere iki seçimin kendilerini beklediğini, gençler olarak CTP’yi daha iyi noktalara taşımaya çalışacaklarını ifade etti.

24. Dönem Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Doğucan Akdeniz (Başkan), Ahmet Yurteri (İlçe Sekreteri), Şükrü Irkım (Örgütlenme Sekreteri), Diren Muhtaroğlu (Mali Sekreter), Nesrin Cambaz (Dış İlişkiler Sekreteri), Berkan Bengihan (Eğitim Sekreteri), Berke Çevik (Sosyal Aktivite Sekreteri), İsmail Barbaros (Faal Üye), Sonay Demirpençe (Faal Üye)