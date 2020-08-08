CTP Lefke yeni ilçe binası açıldı

Ergün YAHAT

CTP Lefke yeni ilçe binası dün akşam üzeri açıldı eski binanın küçük olmasından dolayı yeni binaya ihtiyaç duyulunca partililer hemen harekete geçerek yeni büyük ilçe binasını hizmete soktu. Açılışta kurdeleyi eski Lefke ilçe başkanları keserken CTP Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman açılışa katılan partililere teşekkür ederken şunları söyledi.

ERHÜRMAN: ÜRETEN YOK OLMAZ DEDİK, SİZ ÜRETİCİYİ YOK EDİYORSUNUZ!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kendilerinin yıllardan beri dile getirdikleri “üreten yok olmaz” şiarının hükumet tarafından da dillendirilmeye başladığını, ancak dile getirmenin yeterli olmadığını, gereğinin yapılmasının ve üreticinin desteklenmesinin şart olduğunu söyledi.