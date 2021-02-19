CTP Lefke Milletvekili Şahinler Meclis toplantılarının ertelenmesini eleştirdi

“TOPLUMUN ÇIKAR VE MENFAATLERİNİ ÖN PLANDA TUTAN BİR MUHALEFET ANLAYIŞI İLE HAREKET EDİYORUZ ANCAK İKTİDAR BU YAPICI MUHALEFET ANLAYIŞINI KÖTÜYE KULLANMAYA ÇALIŞIYOR”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, Meclis Genel Kurulu toplantılarının sürekli ertelendiğini belirterek, toplumun çıkar ve menfaatlerini ön planda tutan bir muhalefet anlayışı ile hareket ettiklerini ancak iktidar bu yapıcı muhalefet anlayışını kötüye kullanmaya çalıştığını ileri sürdü.

Şahiner yazılı açıklamasında, pandemi döneminde çalışmak zorunda kalan binlerce devlet ve özel sektör çalışanı varken, Meclis’in çalışmaması ve Meclis’in açılıp açılamayacağının Başbakan ile Meclis Başkanı’nın tekeline bırakılmasının diktatörlük rejimini andırdığını iddia etti.

Şahinler, “Öncelikle ülke olarak zor günler geçirdiğimiz bu son bir yıl içerisinde, ana muhalefet partisi olarak anlayışlı ve yapıcı olmaya çalıştık. Siyasal olarak çıkar ve menfaat elde etmek yerine toplumumuzun çıkar ve menfaatlerini ön plana koyan bir muhalefet anlayışı ile hareket etmeye dikkat ettik. Ama iktidarın tavırlarının bu yapıcı muhalefet anlayışını kötüye kullanmaya çalıştığını üzülerek gözlemlemekteyiz” dedi.

Polis, belediye çalışanları, Maliye Bakanlığı’na bağlı daire çalışanları, sağlık çalışanları, basın emekçileri, eczacılar, özel sektörde açık olan işletmelerin çalışanları çalışırken CTP’nin taleplerine rağmen Meclis’in bu kadar süre kapalı kalmasının kabul edilemez olduğunu kaydeden Şahiner, Meclis İç Tüzüğü’nün çiğnendiğini savundu.

Şahinler, açıklamasında şunları ileri sürdü:

“Meclis çatısı altında en fazla emek göstermemiz gereken dönemde ‘eleştirilmesin’, ‘yapılan hatalar kamuoyu ile paylaşılmasın’ diye Meclis’i toplamaktan korkan bir hükümet ile karşı karşıyayız. Ne sağlık bıraktılar, ne ekonomi, ne de eğitim. Şimdi ise gözlerini demokrasiye diktiler. Nedeni ise, korkaklıklarının, söyledikleri yalanlarının, çiğnedikleri hukukun, yaptıkları hataların, yani iş bilmezliklerinin ve beceriksizliklerin eleştirilmemesidir.”