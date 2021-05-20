banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Vatandaş 'Ercan'dan yana...
Vatandaş 'Ercan'dan yana...
Çözüm ama zihniyet de bu !
Çözüm ama zihniyet de bu...
Daha açık nasıl söyleyebiliriz?
Daha açık nasıl söyleyebiliriz?
Gençlere ne verdiniz ki devleti korusunlar!
Gençlere ne verdiniz ki devleti...
banner376

CTP Lapta Belediye Meclisi Grubu Lapta Belediyesi’nde 2,5 aydır maaşların ödenemediğini kaydetti

CTP Lapta Belediye Meclisi Grubu, Lapta Belediyesi’nde 2,5 aydır maaşların ödenemediğini kaydetti, “Emekçilerin yaşadığı olumsuzlukları gidermek adına göreve hazırız” dedi.

20 Mayıs 2021 Perşembe 13:45
CTP Lapta Belediye Meclisi Grubu Lapta Belediyesi’nde 2,5 aydır maaşların ödenemediğini kaydetti
banner337

Konuyla ilgili CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre CTP Lapta Belediye Meclisi Grubu Lapta Belediyesi’nde yaşanan gelişmeleri endişe ile takip ettiklerini kaydetti.

2018 yılında Belediye Başkanı seçilen Mustafa Aktuğ’un seçim döneminde ortaya koyduğu hedeflerin çok gerisinde olduğu savunulan  açıklamada, “Seçim kampanyasında Lapta Belediyesini mali açıdan batmakta olan başka belediyelere dönmesinden endişe ettiğini ifade eden Mustafa Aktuğ’un döneminde Lapta Belediyesi örnek verdiği belediyelerin çok gerisinde kalmıştır” denildi.

Mali sıkıntı ile baş etmek için çözüm yöntemi olarak halk konseyleri kurma yönünde verilen vaatlerin yerine getirilmediği dile getirilen açıklamada, Aktuğ’un usulsüz ve yasa dışı uygulamalar yaptığı iddiasına da şu ifadelerle yer verildi.

“Daha önce AB katkılarını usulsüz kullanarak ekonomik sıkıntıyı aşmaya çalışan Aktuğ son olarak akla gelmeyecek bir yöntem ile ve belediye meclisini hiçe sayarak, belediye meclisine danışmadan ve onay almadan ileri tarihli çekler düzenleyerek çeklerin toplam tutarını ödenen komisyon ve yüksek faiz neticesinde çeklerin toplam tutarını peşin olarak tahsil etmek suretiyle ile borçlanmaya gitmiştir.  Bunu ortaya çıkması ile telaşa kapılan Aktuğ bu uygulamayı tekrarlayamamış bunun yerine emekçilerin alın terlerinin karşılığı olan maaşlarını ödememiş ve bunu yasa dışı borçlanmanın engellemesine bağlamıştır. Belediyenin, emekçinin ve bölge halkının geleceği bu şekilde ipotek altına koyulmaya devam edilmektedir”

“HER TÜRLÜ ÖDEME ERTELENEBİLİR ANCAK MAAŞLARDA KESİNTİ VE GECİKME KABUL EDİLEMEZ”

banner341
CTP’nin temel şiarının emekçinin yanında olmak olduğu ifade edilen açıklamada, “Belediye meclis üyeleri olarak her türlü ödemenin ve yatırımın ertelenebileceği ancak belediye çalışanlarının maaşlarında olabilecek her türlü kesinti ve gecikmenin kabul edilemez olduğunu belirtiriz” denildi.

Gelinen noktada belediye emekçilerinin 2,5 aydır ödenemediği dile getirilen açıklamada bunun plansızlık ve yapılan uyarıların dinlenmemesi nedeniyle gerçekleştiği ifade edildi.

“Çözüm yasa dışı yollara tenezzül etmek değil akılcı ve yasal yollarla kaynak yaratabilmektir” denilen açıklamada “Bizler özellikle emekçilerin yaşadığı olumsuzlukları gidermek adına bu anlamda göreve hazır olduğumuzu halkla paylaşır Belediye Başkanı’nı spekülasyon yaratmak yerine sorun çözmek için adım atmaya çağırırız” ifadelerine de yer verildi.

banner360
Son Güncelleme: 20.05.2021 14:01
Anahtar Kelimeler:
Lapta Belediyesi MaaşlarCTP Lapta Belediye Meclisi Grubu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vedia Barut Salı günü anılacak
Vedia Barut Salı günü anılacak
Evren: “İnanç turizmi Şeyh Nazım Dergahı'na gelmek isteyenleri kapsıyor”
Evren: “İnanç turizmi Şeyh Nazım Dergahı'na gelmek isteyenleri kapsıyor”
Yarın 21 Mayıs Dünya Süt Günü…
Yarın 21 Mayıs Dünya Süt Günü…
5 saatlik elektrik kesintisi
5 saatlik elektrik kesintisi
Yarkıner: "Trafik kazalarında resmi kurumların ciddi ihmalleri var"
Yarkıner: "Trafik kazalarında resmi kurumların ciddi ihmalleri var"
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gençlerle biraraya geldi
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gençlerle biraraya geldi
Kıbrıs Biyolojik Çeşitlilik Araştırmaları Derneği yönetim kurulu belirlendi
Kıbrıs Biyolojik Çeşitlilik Araştırmaları Derneği yönetim kurulu belirlendi
Özyiğit Lillie’le görüştü
Özyiğit Lillie’le görüştü
“Çocuk gözüyle Kıbrıs’ın sokak oyunları fotoğraf yarışması”nın sergisi 12 Haziran’da
“Çocuk gözüyle Kıbrıs’ın sokak oyunları fotoğraf yarışması”nın sergisi 12 Haziran’da
Kadriye Yardımcı hayatını kaybetti
Kadriye Yardımcı hayatını kaybetti

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim