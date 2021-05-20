CTP Lapta Belediye Meclisi Grubu Lapta Belediyesi’nde 2,5 aydır maaşların ödenemediğini kaydetti

Konuyla ilgili CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre CTP Lapta Belediye Meclisi Grubu Lapta Belediyesi’nde yaşanan gelişmeleri endişe ile takip ettiklerini kaydetti.

2018 yılında Belediye Başkanı seçilen Mustafa Aktuğ’un seçim döneminde ortaya koyduğu hedeflerin çok gerisinde olduğu savunulan açıklamada, “Seçim kampanyasında Lapta Belediyesini mali açıdan batmakta olan başka belediyelere dönmesinden endişe ettiğini ifade eden Mustafa Aktuğ’un döneminde Lapta Belediyesi örnek verdiği belediyelerin çok gerisinde kalmıştır” denildi.

Mali sıkıntı ile baş etmek için çözüm yöntemi olarak halk konseyleri kurma yönünde verilen vaatlerin yerine getirilmediği dile getirilen açıklamada, Aktuğ’un usulsüz ve yasa dışı uygulamalar yaptığı iddiasına da şu ifadelerle yer verildi.

“Daha önce AB katkılarını usulsüz kullanarak ekonomik sıkıntıyı aşmaya çalışan Aktuğ son olarak akla gelmeyecek bir yöntem ile ve belediye meclisini hiçe sayarak, belediye meclisine danışmadan ve onay almadan ileri tarihli çekler düzenleyerek çeklerin toplam tutarını ödenen komisyon ve yüksek faiz neticesinde çeklerin toplam tutarını peşin olarak tahsil etmek suretiyle ile borçlanmaya gitmiştir. Bunu ortaya çıkması ile telaşa kapılan Aktuğ bu uygulamayı tekrarlayamamış bunun yerine emekçilerin alın terlerinin karşılığı olan maaşlarını ödememiş ve bunu yasa dışı borçlanmanın engellemesine bağlamıştır. Belediyenin, emekçinin ve bölge halkının geleceği bu şekilde ipotek altına koyulmaya devam edilmektedir”

“HER TÜRLÜ ÖDEME ERTELENEBİLİR ANCAK MAAŞLARDA KESİNTİ VE GECİKME KABUL EDİLEMEZ”

CTP’nin temel şiarının emekçinin yanında olmak olduğu ifade edilen açıklamada, “Belediye meclis üyeleri olarak her türlü ödemenin ve yatırımın ertelenebileceği ancak belediye çalışanlarının maaşlarında olabilecek her türlü kesinti ve gecikmenin kabul edilemez olduğunu belirtiriz” denildi.

Gelinen noktada belediye emekçilerinin 2,5 aydır ödenemediği dile getirilen açıklamada bunun plansızlık ve yapılan uyarıların dinlenmemesi nedeniyle gerçekleştiği ifade edildi.

“Çözüm yasa dışı yollara tenezzül etmek değil akılcı ve yasal yollarla kaynak yaratabilmektir” denilen açıklamada “Bizler özellikle emekçilerin yaşadığı olumsuzlukları gidermek adına bu anlamda göreve hazır olduğumuzu halkla paylaşır Belediye Başkanı’nı spekülasyon yaratmak yerine sorun çözmek için adım atmaya çağırırız” ifadelerine de yer verildi.