banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Daha neler!
Daha neler!
Hükümet kurma çalışmaları başladı
Hükümet kurma çalışmaları başladı
Akdeniz'de deprem!
Akdeniz'de deprem!
Sanayi arsalarının bedeli: Partiye yardım!
Sanayi arsalarının bedeli: Partiye yardım!
banner376
Flaş Haber
Akdeniz'de deprem!
Kapat

CTP, Lapta Belediye Başkanı adayı Emre Efendi’yi tanıttı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 2022 yılının Haziran ayında gerçekleştirilecek yerel seçimlerle ilgili aday tanıtımına dün akşam Lapta’da devam etti. 

19 Ekim 2021 Salı 16:30
CTP, Lapta Belediye Başkanı adayı Emre Efendi’yi tanıttı

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Lapta Belediye Başkanlığı’na aday gösterilen Emre Efendi dün akşamki etkinlikte tanıtıldı.

Yerel seçimlerde CTP adayı olarak yarışacak olan Efendi, Lapta’yı yeniden turizmin başkenti yapacaklarını ve bölgenin yıldızını parlatacaklarını kaydetti.

Etkinlikte Genel Başkan Tufan Erhürman, CTP Lapta Belediye Başkan adayı Emre Efendi ile Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi konuşma yaptı. 


ERHÜRMAN: CTP’Lİ BELEDİYELERİN AYDINLIĞI LAPTA’YA TAŞINIYOR
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, etkinliğe katılan Lapta halkına “Gözün aydın Lapta” şeklinde seslenerek konuşmasına başladı. 

Lapta’nın ülkenin incilerinden biri olduğunu belirten Erhürman, Lefke’nin turizmin başkenti olma hedefiyle yola çıktığını ancak şu anda bu noktanın çok uzağında olduğunu ifade etti ve Emre Efendi’yle birlikte Lapta’yı bu hedefine ulaştıracaklarını vurguladı. 

Kıbrıs Türk halkının birileri tarafından bir süredir karanlığa mahkum edilmeye çalışıldığını savunan Erhürman, buna karşın CTP’lilerin görevde olduğu belediyelerde en zor koşullarda, baskılara ve destek verilmemesine rağmen hizmet ve icraatın nasıl devam ettiğinin herkes tarafından görüldüğünü belirtti. 

CTP’li belediyelerin yaktığı ışığın şimdi Emre Efendi’yle birlikte Lapta’da da yanacağını dile getiren Erhürman, bu ışığı kimsenin söndüremeyeceğini kaydetti.

 Emre Efendi’nin gençliğiyle, uzmanlığıyla, inancıyla, hukuk ve çevre konularında kendisini ispatladığına işaret eden Erhürman, “Lapta’da göreve hazırız. Emre Efendi’yle hizmete geliyoruz, Lapta’yı yeniden turizmin başkenti yapmaya geliyoruz. Bu statükoyu kıracağız ve hem Lapta’yı, hem de tüm memleketi aydınlık günlere taşıyacağız” şeklinde konuştu. 

banner341
EFENDİ:”LAPTA’YA SAYGINLIK KAZANDIRMAYA GELİYORUZ”

CTP Lapta Belediye Başkan adayı Emre Efendi, büyük heyecan içerisinde olduğunu ve bölgeyi hak ettiği yere taşıyacaklarını söyledi. 

Efendi, Lapta’yı küllerinden yeniden var etmeye, üzerindeki ölü toprağını kaldırmaya, diğer CTP’li belediye başkanlarının ve partililerin desteği ile tecrübesi ile ayağa kaldırmaya, saygınlık kazandırmaya geleceklerini ifade etti. 

Emekçinin hakkını vermeye, halkın yüzünü güldürmeye ve belediyesi ile barışık bir belde yaratmaya aday olduklarının altını çizen Efendi, “Tüm köylerimizi, her bir çalışanı, herkesi kucaklayarak yeni bir Lapta yaratmaya geliyoruz” dedi. 

Lapta’ya sözde değil gerçek anlamda demokrasi getirmeye, herkesin fikrine saygı göstermeye, vizyon ortaya koymaya, somut çözüm formülleri üretmeye, gerekmesi halinde belediye ve Lapta için cesaretle kavga etmeye ve hakkını almaya aday olduklarını dile getiren Efendi, “İmar planı çalışmaları canlandırılacak ve neticelendirilmesi için ne gerekirse yapılacaktır” şeklinde konuştu. 

KİŞİ:“LAPTA’NIN GELECEĞİNİ DEĞİŞTİRECEK BİR ADAYIMIZ VAR”

CTP Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi de, uzun zamandır birlikte emek verdikleri, Lapta’nın çehresini değiştirecek bir adayları olduğunu vurguladı. 

Kişi, Emre Efendi’nin sadece bir hukukçu değil, çevreci, beldesine aşık ve bu beldeyi başka bir hale getirecek, Lapta’yı yeniden turizm başkenti yapacak bir aday olduğunu kaydetti.

 Geleceğe çok büyük bir adım attıklarının altını çizen Mehmet Kale Kişi, herkese ihtiyaçları olduğunu ve son güne kadar çalışıp Lapta Belediyesi’ni kazanacaklarınıkaydetti.

banner360
Son Güncelleme: 19.10.2021 16:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar: “Anayasal hakkım olsa da Meclisi feshetmek ve erken seçim tarihini ilan etmek son tercihimdir. Temennim uzlaşıdır”
Tatar: “Anayasal hakkım olsa da Meclisi feshetmek ve erken seçim tarihini ilan etmek son tercihimdir. Temennim uzlaşıdır”
Yarın bazı bölgelere 7 saat elektrik verilmeyecek
Yarın bazı bölgelere 7 saat elektrik verilmeyecek
Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği İstanbul İnsiyatifi’ne katıldı
Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği İstanbul İnsiyatifi’ne katıldı
Özersay: “Hükümeti oluşturan partiler erken seçim açıklaması arkasında durmadı”
Özersay: “Hükümeti oluşturan partiler erken seçim açıklaması arkasında durmadı”
KTAMS, tüm kaza mahkemeleri tebliğ ve icra memurluklarında greve gidiyor
KTAMS, tüm kaza mahkemeleri tebliğ ve icra memurluklarında greve gidiyor
Erhürman: “Yapılması gereken Meclis’in toplanıp bir uzlaşmayla seçim tarihi belirlemesi”
Erhürman: “Yapılması gereken Meclis’in toplanıp bir uzlaşmayla seçim tarihi belirlemesi”
Hasipoğlu: “Ülkede bir erken genel seçime gidilmesi elzem”
Hasipoğlu: “Ülkede bir erken genel seçime gidilmesi elzem”
Tarım sigortasından beyan yapmayan veya eksik beyanda bulunan üreticilere ek süre
Tarım sigortasından beyan yapmayan veya eksik beyanda bulunan üreticilere ek süre
Ünal Eroğlu'nun darp olayında 9 tutuklu!
Ünal Eroğlu'nun darp olayında 9 tutuklu!
Sennaroğlu: “Meclis’in açılmasına olanak sağlayacak ortak karar üretilemedi”
Sennaroğlu: “Meclis’in açılmasına olanak sağlayacak ortak karar üretilemedi”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim