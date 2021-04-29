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CTP: "Kıbrıslı Türkleri karanlığa mahkum edecek yaklaşımlardan derhal vazgeçilmelidir!"

CTP, Cenevre'de yürütülen müzakerelerin başarısızlıkla sona ermesiyle ilgili basın açıklaması yaptı ve Tatar'ı önerilerini yeniden gözden geçirmeye davet etti.

29 Nisan 2021 Perşembe 15:06
CTP: "Kıbrıslı Türkleri karanlığa mahkum edecek yaklaşımlardan derhal vazgeçilmelidir!"
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CTP'nin basın açıklaması şu şekilde:

"Sayın Tatar 28 Nisan 2021 günü Kıbrıs Türk tarafı adına yaptığı öneri ile Güvenlik Konseyi’nin BM Genel Sekreteri’ne vermiş olduğu yetkinin dışına çıkmıştır. Bu da ilk bakışta “ortak zemin” arayışına olumsuz bir etki yapmıştır. Bugün gerçekleşen son toplantıda Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunda herhangi bir esneklik gösterilmemiştir. Kıbrıs Rum tarafı ise ilgili BM kararları ve parametrelerine bağlılık belirterek, resmi müzakerelere Crans-Montana’da kaldığı yerden devam etmeye hazır olduklarını bildirmiştir. Pozisyonlar arasındaki farklılıkların giderilmemesi, 5+BM toplantısında bir “ortak zemin” bulunamamış olması anlamına gelmiştir.

BM Genel Sekreteri yapmış olduğu açıklamada ortak zemin arayışında kararlı olduğunu ve vazgeçmeyeceğini belirterek, 2-3 ay sonra tarafları ikinci bir gayri resmi toplantıya davet edeceğini ifade etmiştir. Bu süre esnasında da Sayın Lute’un taraflar nezdine çalışmalarına devam edeceğini ekledi.

Takip edecek olan ikinci toplantıya kadar Sayın Tatar önerilerini BM zemininde olacak şekilde gözden geçirmezse, siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm müzakerelerinin sonuç odaklı olarak devam etmesini önleyen taraf konumuna gelmiş olacaktır. Bu da Kıbrıs Türk halkının federal çözüm iradesine büyük bir darbe indirecektir. Bugüne kadar bir siyasi anlaşmaya varılamamış olmanın esas sorumlusu olan Rum Lider’e de büyük bir rahatlama sağlayacaktır. Sayın Tatar bu öneri ile Kıbrıs Türk halkını statükoya mahkum eden, izolasyonlardan kurtulmasını imkansız hale getiren bir noktaya sürüklemiştir. CTP olarak bu zemin kaymasını temelden reddeder, Sayın Tatar’ı geç kalmadan Kıbrıs Türk halkının kendi ülkesi genelinde ortak hak ve çıkarları doğrultusunda önerilerini gözden geçirmeye ve Kıbrıslı Türkleri karanlığa mahkum edecek maceracı yaklaşımlarına son vermeye davet ederiz."

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Anahtar Kelimeler:
CtpCenevre Zirvesi
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