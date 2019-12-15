banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110477
ALTIN
275.921
DOLAR
5.8011
STERLİN
7.7507
EURO
6.4759
Ani ölüm: 54 yaşında hayatını kaybetti
ANİ ÖLÜM
Hava durumu
HAVA DURUMU
Hırsızlık zanlıları mahkemeye çıkarıldı
BİR KİŞİ ARANIYOR
Liz geçit vermedi
LİZ GEÇİT VERMEDİ
Flaş Haber
Gönyeli girişinde kaza
Kapat

CTP: "Kıbrıs sorununda bir an önce kapsamlı çözüme ulaşılmalı"

 Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), “Kalıcı barış ve istikrar için çok önemli bir motivasyon kaynağının, gerginliğin durmaksızın artmasına yol açan bir faktöre dönüşmesi rasyonel ve kabul edilebilir değildir” dedi.

CTP: "Kıbrıs sorununda bir an önce kapsamlı çözüme ulaşılmalı"

 Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), “Kalıcı barış ve istikrar için çok önemli bir motivasyon kaynağının, gerginliğin durmaksızın artmasına yol açan bir faktöre dönüşmesi rasyonel ve kabul edilebilir değildir” dedi.

15 Aralık 2019 Pazar 07:16
CTP: "Kıbrıs sorununda bir an önce kapsamlı çözüme ulaşılmalı"

CTP’den yapılan yazılı açıklamada, bir süreden beri Doğu Akdeniz’de başta deniz yetki alanları ve hidrokarbon arama faaliyetleri olmak üzere çeşitli konularda yaşanan gerginliklerin, Rum Yönetimi’nin İHA ve SİHA temin etmek için attığı adımların ve son olarak ABD’nin GKRY’ye yönelik silah ambargosunu kaldırması yönündeki gelişmelerin eklenmesiyle yeni bir boyuta ulaştığına dikkat çekildi.

Bunların sonucunda, KKTC Bakanlar Kurulu’nun Geçitkale Havaalanı’nın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nın kullanımına tahsis edilmesine ilişkin bir karar ürettiği belirtilen CTP açıklamasında, şunlar kaydedildi:

“Uzun bir süreden beri vurguladığımız gibi, Kıbrıs sorununda bir an önce kapsamlı çözüme ulaşılması, yalnızca adada değil bölgede de kalıcı barışın ve istikrarın sağlanması ve bölgedeki kaynakların diyalog yoluyla adil bir biçimde paylaşılması açısından elzemdir. Kapsamlı çözüme ulaşılamayan koşullarda atılan gerginliği artırıcı her adım karşı adımları gündeme getirmekte ve bu durum barışı tehdit etmekten başka hiçbir sonuca hizmet etmemektedir.

banner317
Kalıcı barış ve istikrar için çok önemli bir motivasyon kaynağının gerginliğin durmaksızın artmasına yol açan bir faktöre dönüşmesi rasyonel ve kabul edilebilir değildir. Tüm taraflar için en akılcı yolun çabaları bir diğerine üstünlük sağlamaya değil, bir an önce kapsamlı çözüme ulaşmaya yönlendirmek olduğu son derece açıktır. Kuruluşundan beri yalnızca adada değil bölgede de kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için mücadele eden CTP açısından yaşanan gelişmeler bir an önce kapsamlı çözüme ulaşmak yolunda ortaya konulan çabaların artırılması gerektiğini ve zaman kaybetme lüksü bulunmadığını ortaya koymaktadır.

Gerginliğin sürekli tırmanmasına yol açan bu durum sürdürülebilir değildir ve hep birlikte kazanılabilecekken herkesin kaybetmesi sonucunu doğurmaktadır. Aklın yolu barıştır ve yalnızca adada değil bölgede de barışa ulaşılabilmesi için tüm gayretlerin bir an önce kapsamlı çözüme ulaşılması hedefine yönlendirilmesi gerekir.”

(HA)       

Son Güncelleme: 15.12.2019 11:48
Anahtar Kelimeler:
Iha Ve Siha AlımıCtp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evrensel Hasta Hakları Derneği’ne Katkı Amacıyla Konser Düzenlenecek
Evrensel Hasta Hakları Derneği’ne Katkı Amacıyla Konser Düzenlenecek
TC Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy KKTC’ye gelecek
TC Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy KKTC’ye gelecek
Özersay: “Henüz İHA gelmiş değildir, kontrol ünitesi kuruluyor”
Özersay: “Henüz İHA gelmiş değildir, kontrol ünitesi kuruluyor”
Rogers: “Halk sağlığını koruyamamak, devlete tedavi masrafı olarak geri döner”
Rogers: “Halk sağlığını koruyamamak, devlete tedavi masrafı olarak geri döner”
GAÜ’de kış hastalıklarından korunmanın yolları anlatıldı
GAÜ’de kış hastalıklarından korunmanın yolları anlatıldı
Uyuşturucu ile yakalandılar
Uyuşturucu ile yakalandılar
Geç gelen eşini darp etti!
Geç gelen eşini darp etti!
CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa Başkanı Ali Çakmak oldu
CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa Başkanı Ali Çakmak oldu
Bakan Oğuz, iyi tarım uygulamaları yapılan bağ tesisinde incelemelerde bulundu
Bakan Oğuz, iyi tarım uygulamaları yapılan bağ tesisinde incelemelerde bulundu
“Akdeniz Kalkanı Harekatı” sürüyor
“Akdeniz Kalkanı Harekatı” sürüyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim