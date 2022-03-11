banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
En çok yağış nereye düştü?
En çok yağış nereye düştü?
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de
Görevden alma ve atamalar…
LTB 30 milyon TL borçlanıyor
LTB 30 milyon TL borçlanıyor
Emekli Binbaşı Güvener hayatını kaybetti
Emekli Binbaşı Güvener hayatını kaybetti
“Bizi bile Ankara düşmanı yapacaklar”
“Bizi bile Ankara düşmanı yapacaklar”
banner405

CTP: “Kendi kabinesini bile oluşturmaktan aciz zihniyet, halkı yoksullaştırmaya devam ediyor”

“TÜRKİYE’DE DE GERİ ALINAN AKARYAKIT ZAMMI, ÜLKEMİZDE DE BİR AN ÖNCE GERİ ALINMALI, YURTTAŞLARIN ALIM GÜCÜNÜ KORUYACAK POLİTİKALAR HEMEN HAYATA GEÇİRİLMELİDİR”

11 Mart 2022 Cuma 15:30
CTP: “Kendi kabinesini bile oluşturmaktan aciz zihniyet, halkı yoksullaştırmaya devam ediyor”

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), hükümetin yönetme becerisinin olmadığını artık tüm toplumun öğrendiğini, yönetme gailesi bulunmadığının da apaçık ortada olduğunu savunarak “Krizin üstüne kriz yaratmaktan vazgeçip, bir an önce halkın gerçek sorunlarına odaklanın” çağrısı yaptı.

CTP, hükümetin, hayat pahalılığını ve enflasyonu patlatacak elektrik ve akaryakıt zamlarına devam ettiğini kaydederek bunu eleştirdi.  

CTP’den yapılan yazılı açıklamada, hükümetin halkın alım gücünü yerle bir etmeye devam ettiği savunuldu.

“Son üç senede olduğu gibi plan ve programdan yoksun, yurttaşların gailesini çekmeyen bu zihniyet, muhalefetin ve ilgili paydaşların önerilerine de kulak tıkamaktadır.” ifade edilen açıklamada, hayvancıların üretimi durdurma noktasına geldiği, toplu taşımacıların kontak kapatacağını açıkladığı bu dönemde, hükümet edenlerin başka dünyada yaşamaya devam etmekte olduğu ileri sürüldü.

banner341
“Tüm seçimi ‘istikrar’ kelimesiyle geçiren zihniyetin, iki haftada, gelen direktiflerle bakanlarını değişmiş ve kendi kendini bile yönetemeyeceğinin gözler önüne sergilendiği” kaydedilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Kendini dahi yönetmekten aciz hükümet, Kıbrıs Türk halkının özgüveniyle oynamaya da devam etmektedir.

Elektrik ve akaryakıt zammı sadece bu alanlarla sınırlı değildir. Söz konusu iki alana gelen zamlar, tüm sektörleri etkiyecek, zincirleme zamların gelmesine vesile olacak ve Kıbrıs Türk halkını çok ciddi sıkıntılara doğru sürükleyecektir. Üretimin durma noktasına geldiği bugünlerde, ‘ne olacağım’ derdi çeken bu zihniyet, Kıbrıs Türk halkının hem demokrasisini hem de ekonomisini yok etmek için ‘yemin etmiş’ gibi hareket etmektedir.

Türkiye’de de geri alınan akaryakıt zammı, ülkemizde de bir an önce geri alınmalı, yurttaşların alım gücünü koruyacak politikalar hemen hayata geçirilmelidir. Halk giderek yoksullaşırken, orta sınıf yok olmaya doğru sürüklenirken ve gelecek belirsizliği hat safhadayken, iradesi yok olan hükümet, Kıbrıs Türk halkını büyük bir çıkmaza sürüklemektedir. Bir gün başka, diğer gün başka konuşmaktan yüzü dahi kızarmayan, gençlerin göç etmesini dert edinmeyen bu zihniyetle bir yere gelmek mümkün değildir. 

“HALKIN SANDALYE OYUNUNUZUN BİTMESİNİ BEKLEYECEK SABRI YOK”

CTP, Kıbrıs Türk halkının demokratik ve ekonomik var oluş mücadelesinde öncü olmaya ve bu zihniyete geçit vermemeye kararlıdır. Beceriksiz ve basiretsiz olmak yetmezmiş gibi, bu halkla dalga geçen zihniyetin hiçbir geçerliliği artık yoktur. Bu halkın, sizin ‘sandalye oyununuzun’ bitmesini bekleyecek ne sabrı ne de hali kalmıştır. Yönetme becerinizin olmadığını artık tüm toplum öğrenirken, yönetme gailenizin de olmadığı apaçık ortadadır. Krizin üstüne kriz yaratmaktan vazgeçip, bir an önce halkın gerçek sorunlarına odaklanın!”

banner360
Son Güncelleme: 11.03.2022 16:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazimağusa Belediyesi ekipleri birçok su saatinde su hırsızlığı yapıldığını tespit etti
Gazimağusa Belediyesi ekipleri birçok su saatinde su hırsızlığı yapıldığını tespit etti
Polis, sosyal medya dolandırıcıları hakkında uyardı
Polis, sosyal medya dolandırıcıları hakkında uyardı
Hava hafta sonu yağmurlu olacak…
Hava hafta sonu yağmurlu olacak…
Çavuşoğlu: “Öğretmenlerimizin yeterliliklerinin tam ve çağdaş olması, öğrencileri dünyayla buluşturabilmeleri bizim için olmazsa olmazdır”
Çavuşoğlu: “Öğretmenlerimizin yeterliliklerinin tam ve çağdaş olması, öğrencileri dünyayla buluşturabilmeleri bizim için olmazsa olmazdır”
Rogers: “Hükümet sandalye oyunlarına son verip ülke sorunlarına eğilmeli”
Rogers: “Hükümet sandalye oyunlarına son verip ülke sorunlarına eğilmeli”
Okullardaki güncel koronavirüs tablosu...
Okullardaki güncel koronavirüs tablosu...
Erhürman: ”Kıbrıs Türk halkı, demokratik var oluş mücadelesi vermeye mecbur bırakılıyor”
Erhürman: ”Kıbrıs Türk halkı, demokratik var oluş mücadelesi vermeye mecbur bırakılıyor”
Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği genel kurulu yapıldı
Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği genel kurulu yapıldı
İki kişi daha Covid-19'dan hayatını kaybetti
İki kişi daha Covid-19'dan hayatını kaybetti
Arızalanan Esentepe Polis Karakolu'na farklı numaradan ulaşılabiliyor
Arızalanan Esentepe Polis Karakolu'na farklı numaradan ulaşılabiliyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim