CTP, kararnameyi yargıya taşıdı

CTP Basın Bürosu’nun açıklamasına göre, kararın yargıya taşınması esnasında CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ve Girne milletvekili Fazilet Özdenefe ile avukatlar hazır bulundu.

CTP geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında, “3 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararnamenin topluma zarardan başka hiçbir getirisi olamayacağı gibi gerek uluslararası alanda, gerekse iç hukuk anlamında yeni bir ‘kara leke’ olarak anılmaya aday olduğunu” belirtmişti.