CTP, kararnameyi yargıya taşıdı

CTP Basın Bürosu’nun açıklamasına göre, kararın yargıya taşınması esnasında CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ve Girne milletvekili Fazilet Özdenefe ile avukatlar hazır bulundu.
11 Ağustos 2021 Çarşamba 14:57
Son Güncelleme: 11.08.2021 14:56
Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan “Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme Hakkında Yasa Gücünde Kararname”nin yürürlüğünün durdurulması başvurusu ile birlikte iptali için konuyu yargıya taşıdığını açıkladı.
CTP Basın Bürosu’nun açıklamasına göre, kararın yargıya taşınması esnasında CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ve Girne milletvekili Fazilet Özdenefe ile avukatlar hazır bulundu.