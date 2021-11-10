banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Rüzgarın hızı saate 117 kilometreye kadar ulaştı
Fırtınanın etkisindeyiz!
Lefkoşa – Güzelyurt bölünmüş anayolunda temizlik ve bakım çalışması yapılacak
Karayolları uyardı!
Nijeryalı faciasına doğru...
Nijeryalı faciasına doğru...
Bugün Atatürk’ün ebediyete intikalinin 83'üncü yıldönümü
Atamızı unutmadık!
banner405

CTP Kadın Örgütü’nün “Seninle Okula Başlıyorum Projesi” devam ediyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, “Seninle Okula Başlıyorum Projesi” kapsamında Yeni Yüzyıl Anaokulu’nda, 10 öğrenci için okul kıyafeti desteğinde bulundu.

10 Kasım 2021 Çarşamba 18:00
CTP Kadın Örgütü’nün “Seninle Okula Başlıyorum Projesi” devam ediyor

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, CTP Kadın Örgütü Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar, Genel Sekreter Tülay Sönmez ve MYK üyesi Hülya Demirel Akbil, Okul Müdürü Tuncay Özcenay’ı ziyaret etti ve pandemi döneminde eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

CTP Kadın Örgütü Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar, pandemi sürecinde, ekonomik krizle birlikte, kamusal eğitim hizmetlerine olan ihtiyacın daha da arttığını, eğitimde fırsat eşitsizliğinin derinleştiğini vurguladı. Salgınla birlikte yoksulluk içindeki çocuk sayısının arttığını ifade eden Usar, çocuklar arasındaki eşitsizliği azaltan her türlü çalışmanın önemine işaret etti.

Okulların açık kalması ve eğitimin kesintisiz olarak sürmesi için toplumdaki aşılama oranının artması gerektiğini kaydeden Usar, tam aşılı insan sayısının eksik olmasının günlük vaka sayılarının yüksek seyretmesi ile sonuçlandığını ifade etti. 

banner341
Okullardaki sağlık tedbirlerinin uygulanabilmesi için Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın okullardaki öğretmen ve çalışan eksikliklerini gidermesi, hijyen malzemelerinin tedarikini sağlaması gerektiğini söyleyen Usar, eğitim kayıplarının giderilmesi için eğitim programlarının yoğunlaştırılmasının önemine dikkat çekti.

Okulların gereğinden uzun süre kapalı kalmasının çocukların ve gençlerin hem hareketsiz hem de sosyal olarak izole kaldıklarının, bunun sonucunda fiziksel ve ruhsal olarak olumsuz etkilendiklerinin altını çizen Sıla Usar, bu sorunların giderilmesi için özel çaba harcanması gerektiğini vurguladı.

Usar, Yeni Yüzyıl Anaokulu Müdürü Tuncay Özcenay’a ve görevli öğretmenlere çalışmalarında başarılar diledi, CTP Kadın Örgütü’nün “Seninle Okula Başlıyorum Projesi”nin devam edeceğini belirtti.

banner360
Son Güncelleme: 10.11.2021 22:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taçoy: “Siyasetteki kişiselleşmenin ortadan kalkması için karma oyun kaldırılması şart”
Taçoy: “Siyasetteki kişiselleşmenin ortadan kalkması için karma oyun kaldırılması şart”
Fırtına hava ulaşımını da olumsuz etkiledi
Fırtına hava ulaşımını da olumsuz etkiledi
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Evren: “Yangınlar hemen hemen söndürüldü; soğutma çalışmaları sabaha kadar sürecek”
Evren: “Yangınlar hemen hemen söndürüldü; soğutma çalışmaları sabaha kadar sürecek”
Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs’ta bir okulun duvarlarına yazılan ırkçı ve saldırgan sözleri kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs’ta bir okulun duvarlarına yazılan ırkçı ve saldırgan sözleri kınadı
Esentepe’deki yangın kontrol altına alındı
Esentepe’deki yangın kontrol altına alındı
Esentepe ve Kozanköy’deki yangınlar yayıldı
Esentepe ve Kozanköy’deki yangınlar yayıldı
ARUCAD Atatürk’ü andı
ARUCAD Atatürk’ü andı
Ortaköy ve Haspolat’ta yangın
Ortaköy ve Haspolat’ta yangın
Esentepe’de yangın çıktı
Esentepe’de yangın çıktı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim