CTP Kadın örgütünden barış ve silahsızlanma çağrısı…

CTP Kadın Örgütü, savaşların en çok kadın ve çocukları tehdit ettiğini belirterek, tüm siyasi aktörleri diyaloğa ve silahsızlanmaya çağırdı.

CTP Kadın Örgütü tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün gece Taşkent yakınlarına isabet eden füzenin büyük tedirginlik yaratırken, savaşın kötü yüzünü bir kez daha gösterdiği kaydedilerek, can ve mal kaybına neden olmaması teselli kaynağı olarak nitelendirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Biz bir kez daha anladık ki savaş ve şiddet sandığımızın aksine çok yakınımızdadır… CTP kurulduğu günden beri barışı kurmayı temel ilke olarak benimsemiş gerek ülkemizde gerekse yakın coğrafyamızda çatışmalardan uzak, sorunların diplomasi ve diyalog yoluyla çözülmesi gerektiği konusunda tutarlı bir duruş sergilemiş, büyük bir mücadele vermiştir.

Yaşadığımız coğrafyanın üzerimize yüklediği sorumlulukların bilinci ile yıllardır şiddetsiz sömürüsüz bir dünya, barışın hüküm sürdüğü, daha yaşanır bir ülke için mücadele veren CTP Kadın Örgütü çatışmaların önlenmesi ve bölge barışının sağlanması için tüm siyasi aktörleri diplomasi ve silahsızlanmaya çağırır.

CTP Kadın Örgütü savaştan ve ölümden değil, barıştan ve yaşamdan yanadır. Çünkü savaşlar tüm insanlığı ama en çok da kadınları ve çocukları tehdit eder. Barış bizim için ekmek, hava ve su kadar yaşamsaldır.”