CTP Kadın Örgütü’nde yeni Başkan Doğuş Derya

Erhürman: “irademiz her gün tahrip ediliyor”

İncirli: “CTP Kadın Örgütü de bu ülkedeki mücadelenin öncülerindendir”

Derya: “Demokrasiye yapılan müdahaleler ve uygulanan emek düşmanı politikalarla toplumun iradesi gasp ediliyor, halk derin bir yoksullaşmanın içine itiliyor”

Koukouma: “Kıbrıs sorunu her Kıbrıslı için olması gerektiği gibi, Kıbrıs Kadın Hareketi için de öncelik olmaya devam edecek”

Lefkoşa, 29 Mayıs 22 (TAK) Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, Onuncu Olağan Kurultayı’nda başkanlık görevine Lefkoşa milletvekili Doğuş Derya’yı getirdi.

CTP’den verilen bilgiye göre Kurultayda 26 koltuklu kadın meclisi de belirlendi. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Barış Salonu’nda gerçekleştirilen kurultaya, Parti Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, POGO Kadın Hareketi Genel Sekreteri Skevi Koukouma da katıldı.

Erhürman

Parti Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kurultayda yaptığı konuşmada, bugüne kadar kadınların CTP’de hep önde olduğunu, bundan sonra daha da önde olacaklarını belirtti.

Çok kritik bir dönemde bu kurultayın gerçekleştiğini ifade eden Erhürman, “Demokrasimiz, Kıbrıs Türk halkının sosyal ve ekonomik hakları ve irademiz her gün tahrip ediliyor” dedi. Kıbrıs Türk halkının buna dur deme gibi tarihsel bir yükümlülüğü olduğunu dile getiren Erhürman, bunun geleceğe ve varoluş mücadelesine yönelik bir yükümlülük olduğunu belirtti.

İncirli

Önceki Kadın Örgütü Başkanı Sıla Usar İncirli de “Toplumsal cinsiyet eşitliğine, kadına yönelik her türlü ayrımcılık ve şiddete karşı yürütülen mücadelede, ülkenin eşitlik, adalet, haysiyet ve barış mücadelesine emek veren tüm kadınlara yürekten teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Ülkedeki siyasi iklimin iç açıcı bir iklim olmadığını iddia eden İncirli, “CTP, Kıbrıslı Türklerin var oluşunun üzerindeki tehditlerin en büyük direncini oluşturan siyasi partidir. CTP Kadın Örgütü de bu ülkedeki mücadelenin öncülerindendir” dedi.

Derya

Kadın Örgütü Başkanı olan Doğuş Derya ise yaptığı konuşmada “demokrasiye yapılan müdahaleler ve uygulanan emek düşmanı politikalarla toplumun iradesinin gasp edildiğini ve halkın derin bir yoksullaşmanın içine itildiğini” ileri sürdü.

Toplu iş sözleşme hakkında, sendikal faaliyetlerde sınırlandırma getirilmeye çalışıldığını; iktidarın ifade ve düşünce özgürlüklerini bitirmeye, basın özgürlüğüne saldırarak halkın sözünü azaltmaya çalıştığını savunan Derya, “Gazetecilere, yazarlara, sendika ve siyasi parti başkanlarına, hatta gayrimeşru makamlarına muhalif olan her yurttaşın sosyal medya hesaplarına taarruz ederek, doğruyu söylemenin dirayetini azaltmak istiyorlar” dedi.

Derya konuşmasında, bir talimat düzeni ve itaat kültürü yaratmaya çalışıldığını iddia etti ve sendikal hakların budanmasına izin vermeyeceklerini, gençlerin göç yollarına düşmemesi ve iş imkanları yaratmak için, kadınların kürtaj hakkı başta olmak üzere kullanamadıkları tüm doğurganlık hakları için, vicdani ret hakkı için, Birleşik Federal bir Kıbrıs için, LGBT bireylerin hakları için, kadınlara yönelik psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddetin önlenmesi için, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi ve Sığınma Evi açmak için mücadelelerini yükselteceklerini kaydetti.

Koukouma

POGO Kadın Hareketi Genel Sekreteri Skevi Koukouma da, milliyetçiliğe karşı adanın her iki yanında ortak mücadelenin süreceğini belirtti. Kadın hareketinin daha güçlü mücadele verilmesi gereken bir dönemden geçtiklerine işaret eden Koukouma, Kıbrıs Sorununun her Kıbrıslı için olması gerektiği gibi, Kıbrıs Kadın Hareketi için de öncelik olmaya devam ettiğini ve federal çözüme ulaşıncaya kadar bu mücadelenin süreceğini söyledi.

Kadın Örgütü’nün 10. Olağan Kurultayı’nda Kadın Meclisi’ne girmeye hak kazanan isimler şöyle:

1- Niyal Öztürk

2- Simge Okburan

3- Buse Apel

4- Çiçek Göçkün

5- Emine Yüksel

6- Tülay Sönmez

7- Zeliş Sipahi

8- Gülden Karakaya

9- Pembe Ardıç

10- Sonay Demirpençe

11- Cihan Tunceli

12- Fatoş Şençağ

13- İzlem Nizam

14- Gaye Astan Çoban

15- Umure Örs

16- Alev Şensoy

17- Hülya Demirel Akbil

18- Müge Öreç

19- Aslı Murat

20- Bilen Sayılı

21- Ceren Tüccaroğlu

22- Nesrin Cambaz

23- Oya Ülken

24- Haffe Işısal

25- Berna Numan

26- Zühre Civa