CTP Kadın Örgütü Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, ziyarete CTP Kadın Örgütü Genel Başkanı, Lefkoşa milletvekili Sıla Usar, Girne milletvekili Fazilet Özdenefe ve ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Son Güncelleme: 27.12.2019 13:24
CTP Kadın Örgütü Güzelyurt İlçesi dün Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi’ne yeni yıl ziyareti gerçekleştirdi.
CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, ziyarete CTP Kadın Örgütü Genel Başkanı, Lefkoşa milletvekili Sıla Usar, Girne milletvekili Fazilet Özdenefe ve ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı.