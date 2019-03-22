banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101119
ALTIN
235.923
DOLAR
5.5814
STERLİN
7.3227
EURO
6.3042
Mağusa’da kız arkadaşına şiddet uyguladı
KIZ ARKADAŞINI DARP ETTİ
Market hırsızı tutuksuz yargılanacak
MARKET HIRSIZI TUTUKSUZ YARGILANACAK
Marketten hırsızlık
MARKETTEN HIRSIZLIK
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
banner306

CTP Kadın Örgütü Yaşam Evi'ni ziyaret etti

CTP Kadın Örgütü Yaşam Evi'ni ziyaret etti

22 Mart 2019 Cuma 09:53
CTP Kadın Örgütü Yaşam Evi'ni ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi Kadın Örgütü Güzelyurt İlçesi yetkilileri dün Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret etti. 

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Güzelyurt milletvekili Armağan Candan’ın da eşlik ettiği ziyarette, yaşlılar tek tek gezilerek hediyeler sunuldu. 

Kadın Örgütü Güzelyurt İlçe Başkanı Zühre Civa, burada yaptığı konuşmada, her yıl farklı yerleşim bölgelerindeki yaşlıları ziyaret ettiklerini, onlarla birlikte bir gün geçirdiklerini söyleyerek, yaşlılara sahip çıkmanın ve onların sorunlarıyla ilgilenmenin bir yurttaşlık görevi olduğunu ifade etti.

Milletvekili Armağan Candan ise konuşmasında, yaşlıların yaşam kalitesini yükseltmenin CTP’nin görevleri arasında olduğunu belirtti. 

Bu hükümet döneminde Kalkanlı Yaşam Evi’nin yaşlıların hizmetine sunulmasının da bunun göstergesi olduğunu ifade eden Candan, tüm bölgelerde bu tür kaliteli yaşam evlerini hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi. 


 

Son Güncelleme: 22.03.2019 12:58
Anahtar Kelimeler:
CTP Kadın Örgütü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Market hırsızı tutuksuz yargılanacak
Market hırsızı tutuksuz yargılanacak
KTEZO’nun e-öğrenme portalı basın toplantısıyla tanıtıldı
KTEZO’nun e-öğrenme portalı basın toplantısıyla tanıtıldı
Sağlık Bakanlığı bazı köylerde ağız ve diş sağlığı taraması yaptı
Sağlık Bakanlığı bazı köylerde ağız ve diş sağlığı taraması yaptı
Ani ölüm
Ani ölüm
Kayıp Şahıslar Komitesi, İngiltere’de Temaslarda Bulundu
Kayıp Şahıslar Komitesi, İngiltere’de Temaslarda Bulundu
Gıda analiz sonuçları
Gıda analiz sonuçları
Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi, Girne, Lapta Ve Alsancak Belediyesi Yetkilileriyle Toplantı Yaptı
Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi, Girne, Lapta Ve Alsancak Belediyesi Yetkilileriyle Toplantı Yaptı
Turkcell Girne Yarı Maratonu 14 Nisan’da
Turkcell Girne Yarı Maratonu 14 Nisan’da
İskele’de kız çocuğuna taciz
İskele’de kız çocuğuna taciz
Tarım Dairesi Eğitim Çalışmalarına Kalavaç Köyü’nde Devam Edecek
Tarım Dairesi Eğitim Çalışmalarına Kalavaç Köyü’nde Devam Edecek

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim