banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Öztürkler: 400'e yakın kişiyi ihraç ettik
Öztürkler: 400'e yakın kişiyi ihraç...
Başbakan Üstel yeni ekonomik paketi açıkladı!
Başbakan Üstel yeni ekonomik paketi...
En çok yağış nereye düştü?
En çok yağış nereye düştü?
Kıb-Tek elektrik borcu olanları uyardı
Kıb-Tek uyardı
Trafik kazası: 4 yaralı
Trafik kazası: 4 yaralı
banner404

CTP Kadın Örgütü Orman Yangınları İle İlgili Eylem Planı Üzerinde Çalışma Başlattı

30 Haziran 2022 Perşembe 13:45
CTP Kadın Örgütü Orman Yangınları İle İlgili Eylem Planı Üzerinde Çalışma Başlattı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, yanan bölgelerdeki ekosistemin tamiri için eylem planı oluşturmak amacıyla dün akşam CTP Kadın ve Gençlik Lokali’nde bir panel gerçekleştirdi.

 CTP’den verilen bilgiye göre, Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya yaptığı konuşmada, Kadın Örgütü’nün ekoloji politikaları geliştirilmesinde daha aktif olacağını söyledi.

banner341
 Derya, “Yanan bölgelerin rehabilitasyonu yanında, bundan sonra benzer yangınların ortaya çıkmaması için bilimsel bilgiler ışığında yol haritamızı çizmek istedik” dedi. 

Ağaçlandırma çalışmalarının nasıl yapılacağı, faunanın yeniden nasıl oluşturulacağı, tahrip olan bölgelerde hayatta kalan hayvanlar için alınması gereken tedbirler ve yangına karşı alınması gereken tedbirlerin konuşulduğu panelle ilgili sonuç bildirgesi hazırlanacak.

 

banner360
Son Güncelleme: 30.06.2022 17:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erhürman: “Bizi, üretim ve dünyaya açılma kurtarır”
Erhürman: “Bizi, üretim ve dünyaya açılma kurtarır”
Arıklı’dan “Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi“ne destek
Arıklı’dan “Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi“ne destek
Polis Genel Müdür Yardımcısı Efendi son yolculuğuna uğurlandı
Polis Genel Müdür Yardımcısı Efendi son yolculuğuna uğurlandı
Ekonomik destek paketi açıklandı
Ekonomik destek paketi açıklandı
Ender Denktaş Vangöl bindik bir alamete giderik felakete
Ender Denktaş Vangöl bindik bir alamete giderik felakete
Erhürman: “Sürdürülebilir olmayan Kıb-Tek değil, adına hükümet denilen yapıdır“
Erhürman: “Sürdürülebilir olmayan Kıb-Tek değil, adına hükümet denilen yapıdır“
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Başkanlığında Sanayideki Gelişmeler Değerlendirildi 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Başkanlığında Sanayideki Gelişmeler Değerlendirildi 
Güzelyurt Portakal Festivali Konserlerle Devam Ediyor 
Güzelyurt Portakal Festivali Konserlerle Devam Ediyor 
KTAMS, Hükümet, Anayasa’ya Aykırı Olarak Kamu Hizmetlerini Taşeron Ve Mevsimlik İşçilere Yaptırıyor
KTAMS, Hükümet, Anayasa’ya Aykırı Olarak Kamu Hizmetlerini Taşeron Ve Mevsimlik İşçilere Yaptırıyor
“En büyük sorumluluğum Lefkoşa ve bu şehirde yaşayan herkesin hakkını savunmaktır”
“En büyük sorumluluğum Lefkoşa ve bu şehirde yaşayan herkesin hakkını savunmaktır”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim