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CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçesi Başkanı Birsen Altıok oldu

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçesi 12. Olağan Kongresi’ni dün akşam gerçekleştirdi.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 14:45
CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçesi Başkanı Birsen Altıok oldu
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Mağusa İlçe Binası’nda yer alan kongreye, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kadın Örgütü Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ve Mağusa bölgesi milletvekilleri katıldı.

Divanın oluşturulmasıyla başlayan kongre, konuşmalar, mali ve faaliyet raporlarının okunmasıyla devam etti. Ardından organlara aday olanların seçimi yapıldı ve kongre sona erdi.

Kongrede, Genel Başkan Tufan Erhürman, Kadın Örgütü Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Kadın Örgütü Mağusa İlçe eski Başkanı Nazenin Taşçıoğlu Şahali ve yeni Başkan Birsen Altıok konuşma yaptı.

ERHÜRMAN: “TEK ÇÖZÜMÜN FEDERASYON OLDUĞUNU ANLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Kadın Örgütü Mağusa İlçesi’nin 12 Olağan Kongresi’nde konuşma yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, halkın tüm kesimlerine Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümünün ve bunun tek yolunun da iki bölgeli, iki toplumlu ve siyasi eşitliğe dayalı federasyon olduğunun bıkmadan usanmadan anlatılması gerektiğinin altını çizdi.

Sosyalist bir parti olarak CTP’nin özellikle emekçi ve esnaf kesiminin sıkıntılarına da eğildiğini ifade eden Erhürman, sokağa her çıktıklarında bir felaketle karşılaştıklarını kaydetti.

Geçmiş dönemde görev alanlara teşekkür eden Erhürman, “Yeni göreve gelen arkadaşların yükü çok ağır. O yükün altına hep birlikte girmemiz lazım. Kritik dönemlerde başardığımız gibi, kol kola girerek, omuz omuza vererek yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İNCİRLİ: “ÜLKEMİZİN CTP’YE İHTİYACI VAR”

Kongrede konuşma yapan Kadın Örgütü Genel Başkanı Sıla Usar İncirli de, ülkede yaşayan insanların CTP’ye ihtiyacı olduğunu söyledi ve CTP’den başka bir umudun olmadığını ifade etti.

İçinden geçilen pandemi döneminde siyasi, ekonomik ve sosyal krizlerin daha da arttığına dikkat çeken İncirli, “halk düşmanlarının iktidarda olduğu dönemde halkın ne denli sıkıntılar içerisine girdiğinin herkes tarafından görüldüğünü” kaydetti.

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CTP’nin kurulduğu günden bu yana bu ülkenin geleceğinin iki toplumlu, iki kesimli ve siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm olduğunu belirten İncirli, bunun için mücadelelerinin süreceğini ifade etti.

Kadın Örgütü’nün CTP ilkeleri doğrultusunda örgütlenmeye devam edeceğini kaydeden İncirli, demokrasi mücadelesinin süreceğini dile getirdi.

ŞAHALİ: “HEPİMİZİN BARIŞI GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRECEK GÜCÜ VARDIR”

Görevi devreden Kadın Örgütü Mağusa İlçe Başkanı Nazenin Taşçıoğlu Şahali, barışı gerçeğe dönüştürebilecek gücün tüm CTP’lilerde olduğunu söyledi. Görevi devrettiklerini ancak mücadelelerinin devam edeceğini ifade eden Şahali, “İnanıyorum ki bizler el ele verip bu uğurda mücadele etmeye devam edersek, barışı gerçek anlamda tesis edebiliriz. Mutlu ve huzurlu bir geleceği inşa etmenin en etkili yolu barıştır. Ve hepimizin barışı gerçeğe dönüştürecek gücü vardır” dedi.

Şahali, kadın haklarının sağlanmasında, politika üretilmesi konusunda her zaman yeni yönetimin yanında olacaklarını ve ihtiyaç duyduklarında yardım edeceklerini de söyledi.

ALTIOK: “YENİ PROJELERİMİZLE ÇALIŞMALARIMIZA BAŞLAYACAĞIZ”

Başkanlık görevine seçilen Birsen Altıok da, yeni projeler üreterek çalışmalarına başlayacaklarını söyledi. CTP Kadın Örgütü’nün bugüne kadarki çalışmaları ve emeklerinin partinin her tarafında izlerini taşıdığını kaydeden Altıok, görevi devraldığı yönetim kuruluyla birlikte ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarını belirtti.

Herkese tek tek ihtiyaçları bulunduğunu ifade eden Altıok, “Şimdi omuz omuza çalışma zamanıdır. Biz birlik olursak, çok daha güzel şeyler başaracağımıza inanıyorum. Hiçbir mücadele kadınsız olmadığı gibi, hiçbir mücadele erkeksiz de olmaz. Çok başarılı işlere imza atacağımıza inanıyorum” dedi.

CTP Kadın Örgütü Mağusa Yönetim kurulu şöyle oluşturuldu:

“Birsen Altıok, Asya Küçüksu İlktaç, Gaye Astan Çoban, Mehtap Sayıner, Ayşe Mulla, Mine Karaca, Sevilay Küçüksu.”

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Son Güncelleme: 12.05.2021 15:23
Anahtar Kelimeler:
CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçesi BaşkanıBirsen Altıok
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