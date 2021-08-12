CTP Kadın Örgütü Asya bebek için Perşembe Pazarında stant kurdu

Kadın Örgütü Mağusa İlçesi Başkanı Birsen Altıok yaptığı açıklamada, sağlığına kavuşabilmesi için gen tedavisi olması gereken 10 aylık Asya bebeğin ailesinin başlattığı kampanya sonrasında tüm adanın neredeyse seferber olduğunu kaydetti.

“Bu hastalığın çaresi, tedavisi var. Şu ana kadar 40 civarında ülke tarafından onaylanmış ve binden fazla çocuğa uygulanmış tedavi var ancak KKTC’de halen Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından onaylanmış değil ve tedavi masrafları ailelerin karşılayabileceği miktarlarda da değil. Aileler çocuklarını yaşatabilmek adına bağış kampanyaları başlatmak zorunda kalıyor. Bu nedenle, hastalıkla mücadelede verilecek bağış desteği önemli”

Altıok, çok yakın bir zamanda kaybedilen SMA hastası Karel bebek için toplanan yardım parasının da ailesi tarafından Asya bebeğin tedavisi için bağışlandığını hatırlattı.

Birsen Altıok, Kadın Örgütü Mağusa İlçesi olarak da geçmişte Karel bebek için başlattıkları kampanya sonrasında toplanan tüm parayı Asya bebeğin tedavisinde kullanılmak üzere ailesine bağışlayacaklarını belirtti.