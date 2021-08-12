banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Siyasette dur durak yok(!)
Siyasette dur durak yok(!)
Sahte sağlıkçılar cenneti
Sahte sağlıkçılar cenneti
Osmanlının torununa Güney’den elektrik almak yakışır mı?
Osmanlının torununa Güney’den elektrik almak...
132'si yerel 144 pozitif vaka
132'si yerel 144 pozitif vaka
banner376

CTP Kadın Örgütü Asya bebek için Perşembe Pazarında stant kurdu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Mağusa İlçesi, Spinal Muskuler Atrofi (SMA Tip 1) hastalığıyla savaşan Asya bebeğin tedavisine katkıda bulunmak için Perşembe Pazarı’nda stant kurdu. 

12 Ağustos 2021 Perşembe 18:45
CTP Kadın Örgütü Asya bebek için Perşembe Pazarında stant kurdu

Kadın Örgütü Mağusa İlçesi Başkanı Birsen Altıok yaptığı açıklamada, sağlığına kavuşabilmesi için gen tedavisi olması gereken 10 aylık Asya bebeğin ailesinin başlattığı kampanya sonrasında tüm adanın neredeyse seferber olduğunu kaydetti. 

 “Bu hastalığın çaresi, tedavisi var. Şu ana kadar 40 civarında ülke tarafından onaylanmış ve binden fazla çocuğa uygulanmış tedavi var ancak KKTC’de halen Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından onaylanmış değil ve tedavi masrafları ailelerin karşılayabileceği miktarlarda da değil. Aileler çocuklarını yaşatabilmek adına bağış kampanyaları başlatmak zorunda kalıyor. Bu nedenle, hastalıkla mücadelede verilecek bağış desteği önemli” 

banner341
Altıok, çok yakın bir zamanda kaybedilen SMA hastası Karel bebek için toplanan yardım parasının da ailesi tarafından Asya bebeğin tedavisi için bağışlandığını hatırlattı. 

Birsen Altıok, Kadın Örgütü Mağusa İlçesi olarak da geçmişte Karel bebek için başlattıkları kampanya sonrasında toplanan tüm parayı Asya bebeğin tedavisinde kullanılmak üzere ailesine bağışlayacaklarını belirtti.

banner360
Son Güncelleme: 13.08.2021 02:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAÜ’den sporu destekleyecek büyük anlaşma
GAÜ’den sporu destekleyecek büyük anlaşma
İskele'de UBP'nin en güçlü adayı sultan vural gösteriliyor
İskele'de UBP'nin en güçlü adayı sultan vural gösteriliyor
Ataoğlu: “Azerbaycan ile turizmde işbirliği yapılacak”
Ataoğlu: “Azerbaycan ile turizmde işbirliği yapılacak”
Gürcafer, TC kaynaklı firmanın köy yolları yapımı için verilen malzemelerle Ercan'da asfaltlama yaptığını iddia etti!
Gürcafer, TC kaynaklı firmanın köy yolları yapımı için verilen malzemelerle Ercan'da asfaltlama yaptığını iddia etti!
Kamusen’den Kayral’a veda ziyareti
Kamusen’den Kayral’a veda ziyareti
Haksen: “Hava sporları çalışanları eyleme hazırlanıyor”
Haksen: “Hava sporları çalışanları eyleme hazırlanıyor”
Tatar 4. Piyade Alay Komutanlığı Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı
Tatar 4. Piyade Alay Komutanlığı Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı
Arıklı, Akdeniz'i kabul etti
Arıklı, Akdeniz'i kabul etti
BKP, KIB-TEK Yönetim Kurulu'nu istifaya çağırdı
BKP, KIB-TEK Yönetim Kurulu'nu istifaya çağırdı
KTTO'dan üyelerine sosyal sigorta primlerini ödememe çağrısı
KTTO'dan üyelerine sosyal sigorta primlerini ödememe çağrısı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim