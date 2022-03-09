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CTP Kadın Örgütü, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yürüyüş ve konser düzenledi

“TAM EŞİTLİK GELENE KADAR BU MÜCADELE BİTMEYECEK”

09 Mart 2022 Çarşamba 08:15
CTP Kadın Örgütü, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yürüyüş ve konser düzenledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Lefkoşa’da yürüyüş düzenledi ve tam eşitlik sağlanana kadar mücadelelerinin bitmeyeceğini vurguladı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre dün saat 17.00’de Dereboyu çemberinde toplanan yüzlerce kişi, Surlariçi’nde bulunan Lefkeliler Hanı’na kadar yürüdü. Lefkeliler Hanı’nda düzenlenen organizasyonda, CTP Kadın Örgütü Başkanı Sıla Usar İncirli ve etkinliğe destek veren sivil toplum örgütlerinin temsilcileri konuşma yaptı. 

Konuşmaların ardından Mağusa milletvekili Şifa Çolakoğlu ile müzisyenler Niyal Öztürk ve Cihan Tunceli sahne alarak şarkılarını seslendirdi. Etkinliğe Genel Başkan Tufan Erhürman ve Genel Sekreter Erdoğan Sorakın’ın yanı sıra, milletvekilleri, parti yöneticileri, Gençlik Örgütü Temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı.

İNCİRLİ: “KADINLAR HAPSOLDU, ÖLDÜRÜLDÜ AMA ASLA MÜCADELEDEN VAZGEÇMEDİ”

Lefkeliler Hanı’nda düzenlenen etkinlikte kalabalığa hitap eden Kadın Örgütü Başkanı Sıla Usar İncirli, kadınların çok zor zamanlardan geçtiğini, hapsolduğunu, öldürüldüklerini hatırlattı ancak mücadeleden hiçbir zaman vazgeçmediklerini ifade etti. Yaşamın her alanında tam eşitlik talebinde bulunduklarının altını çizen İncirli, CTP’nin bunun için çok çalıştığını ve daha yapacak çok işleri olduğunu belirtti.

Kadınlar ve LGBT + bireylerin cinsel yönelimlerinden dolayı ayrımcılığa maruz kaldıklarını dile getiren İncirli, tüm bunların ortadan kaldırılması için mücadele ettiklerini söyledi. Bunun bir eşitlik ve demokrasi mücadelesi olduğuna vurgu yapan İncirli, “CTP demokrasi ve eşitlik için çalışmaya devam edecektir. Bu ülkeye barış ve tam bir eşitlik gelene kadar, bu ülkede yaşayan hiçbir birey ayrımcılığa maruz kalmayıncaya kadar biz bu yolu yürümeye devam edeceğiz” dedi.

TEKELİ: “EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET DENETİMLERİ ARTIRILMALI”

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Etkinlikte CTP Gençlik Örgütü adına konuşma yapan Açelya Tekeli, kadınlara çalıştıkları yerlerde her türlü ayrımcılığın son verilmesi için girişimlerde bulunulması ve eşit işe eşit ücret denetimlerinin artırılması gerektiğini ifade etti. Tekeli, kadını aşağılayan ve ikinci sınıf insan konumuna düşüren tüm yasaların kaldırılmasını ve cinsel suçların cezalarının artırılmasını, her yerde sığınma evlerinin kurulmasını talep ettiklerini açıkladı.

ÖZDEMİRAĞ: “ILO 190 SÖZLEŞMESİ MECLİS’TEN GEÇMELİ”

Kamu-Sen Kadın ve Çocuk Hakları Komitesi adına konuşma yapan Ayşe Özdemirağ, ILO 190 Sözleşmesi’nin Meclis’ten geçip yasallaştırılması gerektiğini söyledi. Bu taleplerini aktarmak için Başbakan’dan randevu talep ettiklerini ancak herhangi bir geri dönüş almadıklarını ifade eden Özdemirağ, tüm kadınları bu sözleşmenin yasallaşması için takipçi olmaya davet etti.

KRAL: “TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ DAİRESİ HAYATA GEÇMELİ”

KTAMS Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri Ülfet Kral, sendika olarak farkındalık bilincinin yaratılması için uğraştıklarını belirtti. Kral, 2014’ten beri yasallaşmış olmasına rağmen işlevsel hale getirilmeyen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin hayata geçmesini talep etti.

BİÇİM: “KADINLAR DÜNYANIN YARISINI OLUŞTURUR”

Kamu-İş Eğitim Sekreteri Lale Biçim ise, kadınların dünyanın yarısını oluşturduğunu, diğer yarısının da o kadınların doğurduklarının oluşturduğunu vurguladı. Günümüzde ezilen, itilen, şiddet uygulanan, ötekileştirilen, evinde hizmetçi, dışarıda işçi ve çocuk doğurma makinesi olarak görünen kadınların, erkek aklıyla sürekli pasifize edildiğinin altını çizen Biçim, buna karşı bir devlet politikası geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

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Son Güncelleme: 09.03.2022 11:14
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