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CTP Kadın Örgütü 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle Pogo Kadın Hareketi’ni ziyaret etti

CTP KADIN ÖRGÜTÜ BAŞKANI USAR: “KIBRIS SORUNUNUN EN KISA SÜREDE ÇÖZÜLMESİ EN BÜYÜK DİLEĞİMİZ”

02 Eylül 2020 Çarşamba 18:11
CTP Kadın Örgütü 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle Pogo Kadın Hareketi’ni ziyaret etti
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Başkanı Sıla Usar İncirli, en kısa sürede görüşmelerin başlaması ve Kıbrıs sorununun sonuca ulaşmasının en büyük dilekleri olduğunu belirtti.
İncirli, Covid-19 pandemisinin insanlığın yaşamakta olduğu en acil, küresel sağlık krizi olduğunu ve dünyanın her yerinde sosyal ve ekonomik etkilerinin artarak sürdüğünü belirtti. 
CTP’den yapılan açıklamaya göre CTP Kadın Örgütü, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle POGO Kadın Hareketi’ni ziyaret etti. 
Ziyarette konuşan CTP Kadın Örgütü Başkanı Sıla Usar İncirli, CTP Kadın Örgütü olarak Kıbrıs Rum toplumunun pandemi sürecinde yaşadığı kayıplar için üzüntülerini dile getirirken, en kısa sürede sağlık başta olmak üzere tüm yaraların hızlıca sarılmasını diledi. 
“BARIŞA ADANMIŞ BİR GÜN”
1 Eylül Dünya Barış gününün barışa adanmış bir gün olduğunu söyleyen Usar, “Barışın önemini unutmayarak Kıbrıs sorununun çözüme ulaşması için çabalarımızı yoğunlaştırmak zorundayız. Doğu Akdeniz’de yaşananlar bize Kıbrıs sorununun çözümünün sadece adamız  için değil bölgesel barış için de önemli olduğunu  hatırlatmaktadır. Çözüme henüz ulaşamadığımız koşullarda ise birlikte çalışmak, işbirliği yapmak, toplumlarımızı birbirine yaklaştırmak sorumluluğumuzdur” dedi.

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“PANDEMİ SÜRECİNDE KIBRIS DAHA DA BÖLÜNMÜŞ BİR HAL ALDI”
Pandemi sürecinde POGO kadınlarının kendileri için hazırlayıp ilettikleri yüz siperlikleri için teşekkür eden Usar şunları kaydetti: 
“Bu çabanız fiziksel olarak ayrı olsak da sosyal olarak birbirimize bağlı olabileceğimizin en güzel göstergelerinden biridir. Bizler de CTP Kadın Örgütü olarak kadınlarımızın ürettiği yüz maskelerini size sunmak isteriz. Üzülerek izlemekteyiz ki Covid-19 pandemi sürecinde Kıbrıs daha da bölünmüş bir hal almıştır. Sağlık önlemlerinin alınması koşulu ile geçiş noktalarının açılması için çalışmaların iki taraflı yoğunlaştırılması gerektiğini ifade etmek isteriz.  ‘Yeni normalin’ daha da bölünmüş Kıbrıs olmaması için çaba harcamalıyız. Ülkemizdeki çözüm arayışlarının pandemi ile birlikte daha da durağanlaşması Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların geleceklerinden çalmaktadır.”
İncirli, en kısa sürede görüşmelerin başlaması ve sonuca ulaşmasının en büyük dilekleri olduğunu belirtti. 
 


 

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Son Güncelleme: 02.09.2020 18:46
Anahtar Kelimeler:
Siyaset
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