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CTP, kabine değişikliğine gidilmesini eleştirdi

BAŞBAKAN SUCUOĞLU’NDAN DEMOKRASİ VE SİYASİ ETİK ADINA BAZI SORULARI YANITLAMASI İSTENDİ

10 Mart 2022 Perşembe 14:45
CTP, kabine değişikliğine gidilmesini eleştirdi

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), UBP-DP-YDP hükümetinin kabine değişikliğine gitmesini eleştirdi.

CTP’den yapılan yazılı açıklamada, “Ülkemizi günden güne yokluğa ve yoksulluğa sürükleyen UBP-DP-YDP Hükümeti, yeni bir skandala daha imza attı ve 21 Şubat 2022 tarihinde kurulan hükümette henüz bir ayı bile doldurmadan kabine değişikliğine gitti. Her fırsatta ‘istikrar’ söylemine vurgu yapan UBP zihniyeti, siyasi etiği de Kıbrıs Türk halkının itibarını da yerle bir etti” denildi.

Siyasilere, medyaya, basın emekçilerine dönük olarak “Yalan makinelerine inanmayın, 3-5 gün içerisinde kısa vadede, çok anormal bir durum olmazsa, kabinede değişiklik olmayacak” denmesinden kısa süre sonra kabinede değişiklik yapıldığı belirtilen açıklamada, “demokrasi ve siyasi etik adına” Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun şu soruları yanıtlaması istendi:

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“Hükümetin kurulmasının üzerinden bir ay bile geçmemesine rağmen, ne oldu da bu değişikliğe gidildi? Nasıl bir anormal durum gelişti?

Bu değişikliğin yapılması için herhangi bir yetkiliden telkin mi aldınız? Basına da yansıyan, ‘Ankara telkini’ söylemleri doğru mu?

Sayın Sucuoğlu, geçtiğimiz gün ‘3 ayda bir anket yapacağız, başarısız olan bakanları değiştireceğiz’ açıklamasını yapmıştınız. Anket mi yaptınız? Yaptırdığınız ankette Sayın Hasipoğlu başarısız mı bulundu? Sayın Taçoy dış ilişkileri bilmiyor mu?”

CTP açıklamasında, “Halkımızın sorunları günden güne dağ gibi büyürken, her fırsatta ‘istikrar’ vurgusu yapılmakta ‘ekonomiyi düzelteceğiz’ söylemleriyle halkımızla dalga geçilmektedir. İrade yoksunu ve hakikatleri görmezden gelen bu zihniyet ne ülkeyi yönetebilecek ne de halkın sorunlarına çözüm bulabilecek durumdadır. CTP, Kıbrıs Türk halkının iradesine sahip çıkmaya, özgüveninin yok edilmesine yönelik nereden gelirse gelsin tüm müdahalelere karşı durmaya ve demokrasi mücadelesini sürdürmeye kararlıdır” ifadeleri de yer aldı.

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Son Güncelleme: 10.03.2022 15:23
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