CTP, İskele’yi ziyaret etti

CTP Basın Bürosu’nun açıklamasına göre CTP heyeti, esnafı, sanayi bölgesini, kurum ve kuruluşları ziyaretinde yaşanan sorunları halkın ağızdan dinledi.

Ziyaretler sırasında konuşma yapan CTP Lideri Tufan Erhürman, 23 Ocak seçimlerinin çok kritik olduğunun altını çizerek “23 Ocak’ta Kıbrıs Türk halkını uçurumun kenarından döndüreceğiz” diye konuştu.

Erhürman, “önümüzdeki seçimlerden sonra Kıbrıs Türk halkının büyük ortağı olacağı hükümeti CTP’nin kuracağını” söyledi.

Ziyarette, CTP milletvekili adayları da halkın sorunlarını not ederek ve çözüm önerilerini paylaştı.