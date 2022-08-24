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"CTP İlk kez tek başına iktidar olacak'

Erhürman: CTP, Kıbrıs Türk halkının var oluşunun altına mührünü vuracak, imzasını atacak!

24 Ağustos 2022 Çarşamba 12:51
"CTP İlk kez tek başına iktidar olacak'

Erhürman: CTP, Kıbrıs Türk halkının var oluşunun altına mührünü vuracak, imzasını atacak!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 4 Eylül’de gerçekleştirilecek 28’inci Olağan Kurultayı öncesi Parti Meclisi (PM) aday tanıtım etkinliklerine Güzelyurt’ta başladı. Güzelyurt ile Lefke ilçesinin birlikte organize ettiği etkinlikte, PM’ye aday olan isimler ile parti üyeleri buluştu. Etkinliğe CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, milletvekilleri, PM adayları ve üyeler katıldı. Etkinlikte konuşma gerçekleştiren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “CTP önümüzdeki üç seçimde de Kıbrıs Türk halkının var oluşunun altına mührünü vuracaktır, imzasını atacaktır” ifadelerini kullandı.

ERHÜRMAN: CTP’DE GÖREVLER, KELİMENİN GERÇEK ANLAMIYLA GÖREVDİR

CTP’de görevlerin, makam olmadığına dikkat çeken Erhürman, “CTP’de görevler, kelimenin gerçek anlamıyla görevdir” diye konuştu. Bu görevi kim alırsa alsın, layıkıyla yerine getireceğinden emin olduklarını vurgulayan Erhürman, “CTP’nin bir temel görevi vardır. CTP bu ülkeye barışı da getirecektir, bu ülkede kendi ayakları üzerinde durmayı da sağlayacaktır” dedi. Erhürman, “CTP önümüzdeki üç seçimde de Kıbrıs Türk halkının var oluşunun altına mührünü vuracaktır, imzasını atacaktır” ifadelerini kullandı.

“BUGÜNE KADAR DENENMEMİŞ OLAN CTP’NİN TEK BAŞINA İKTİDARI DENENECEK”

Yerel seçimlerde, Lefke ile Güzelyurt’ta ikide iki yapma hedefinde olduklarını kaydeden Erhürman, ardından da artık ufukta görülen erken genel seçimlerde, bugüne kadar denenmemiş olan CTP’nin tek başına iktidarını sağlama hedefinde olduklarını vurguladı. Adına ‘reform’ denilen bir metnin Meclis’te geçirilmeye çalışılacağına dikkat çeken Tufan Erhürman, hem Meclis’te hem sokakta mücadeleye devam edeceklerinin altını çizdi. CTP’nin, bu ülkenin temel direği olduğuna da vurgu yapan Erhürman, “CTP dizlerinin üzerine çökmedikçe, bu toplum dizlerinin üzerine çökmez. CTP de Kıbrıs Türk halkı da asla dizinin üzerine düşmez. Dimdik ayakta durarak daha ileriye yürümeye devam edecektir” diye ekledi.

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Son Güncelleme: 24.08.2022 12:54
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