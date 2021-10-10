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CTP: “İfade özgürlüğü ve insan hakları demokrasinin gereğidir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) Başkanı Ali Kişmir’in, İstanbul Havalimanı’nda “Türkiye için güvenlik tehdidi oluşturduğu” iddiasıyla gözaltına alınması ve Türkiye’ye giriş yapmasına izin verilmemesine tepki göstererek, “kabul edilebilir bir tutum değildir” dedi. 

10 Ekim 2021 Pazar 14:45
CTP: “İfade özgürlüğü ve insan hakları demokrasinin gereğidir”

CTP’den yapılan açıklamada, ifade özgürlüğü ve insan haklarının demokrasinin gereği olduğu vurgulanarak, insanların siyasi görüşüne göre sınıflandırılması, toplumun bölünmesi gibi ayrıştırıcı politikaların, Kıbrıslı Türklerinin alışkın olduğu şeyler olmadığı, bu toplumun, insan hakları, demokrasi, ifade özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü konularındaki hassasiyetini “Türkiye’deki yetkililer dahil artık herkesin içselleştirmesi gerektiği” belirtildi.
“CTP olarak antidemokratik bu zihniyetin karşısında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak ister, BASIN-SEN Başkanı Ali Kişmir’e dayanışmamızı iletiriz” ifadeleri kullanılan açıklamada, hükümetin bu konuda suskunluğunu koruması eleştirilerek, henüz açıklamama yapmaması da “kabul edilemez” olarak değerlendirildi.

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Açıklamada, Cumhurbaşkanının da basın camiasını temsil eden Kişmir’in neden Türkiye’ye giriş yapamadığını ve konuşulan “yasaklılar listesi” içerisinde başka hangi vatandaşların ismi olduğunu açıklama zorunluluğu olduğu kaydedildi.
Açıklamada, “Bu soruları yanıtlama mecburiyetine sahip olanlar, bugün susmayı tercih edip koltuklarında oturmayı tercih etse de, Kıbrıs Türk halkı hukuk tanımaz ve antidemokratik bu zihniyetten hiç kuşkusuz hesap soracaktır“ denildi.
 

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Son Güncelleme: 10.10.2021 15:38
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