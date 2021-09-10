CTP: “Hükümetin sorumsuzluğu, polis ile halkı karşı karşıya getirdi”

CTP yaptığı açıklamada, SMA hastası Asya Polatlı’nın tedavi masraflarının karşılanması talebiyle bugün Sağlık Bakanlığı önünde gerçekleştirilen eylemi üzüntüyle takip ettiklerini belirterek, eylem sırasında rahatsızlık geçiren gönüllülere geçmiş olsun dileklerini ileterek, tutuklanan gönüllünün ise bir an önce serbest bırakılmasını istedi.



CTP açıklamasına şöyle devam etti;“Böylesi hassas bir konuyu bile yönetmeyi beceremeyen Azınlık Hükümeti’nin sorumsuzluğu yüzünden Asya Bebek Gönüllüleri ile polis karşı karşıya getirilmiştir. Azınlık Hükümeti’nin her konuda olduğu gibi böylesi ciddi bir konuda da duyarsız kalması kabul edilebilir değildir. Kurultaydan başka hiçbir şey düşünmeyen ‘hükümet’ yetkilileri, bir an önce Asya Polatlı’nın son durumu hakkında gerekli açıklamayı yapmakla yükümlüdür. Polis ile halkın karşı karşıya getirilmesi sonucu bir gönüllünün tutuklanması ise büyük bir utançtır”.