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CTP, hükümetin belediyelere yönelik politikalarını eleştirdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), hükümetin belediyelere yönelik politikalarını eleştirdi.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 16:00
CTP, hükümetin belediyelere yönelik politikalarını eleştirdi
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), hükümetin belediyelere yönelik politikalarını eleştirdi.

Konuyla ilgili CTP’den yapılan yazılı açıklamada, “merkezi hükümetin belediyelerin hizmetlerini daha ileriye taşınmasına yönelik devlet katkılarını artırmak yerine, belediyelerin mali açıdan zora girmelerine sebep olacak politikaları izlediği” savunuldu.

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Bir yandan belediyelerin devletten aldıkları katkı payı oranlarında düşüşler yaşanırken, diğer yandan pandemiden dolayı hizmet gelirlerinde düşüş olduğu belirtilen açıklamada, hükümetin belediyeler yasasında ve yerel yönetimler reformunda ağır davrandığı ileri sürüldü ve emekli olan belediye başkanlarının emeklilik maaşlarının ödenmesine ilişkin karar da eleştirildi.

Hükümetin belediyelere partizanca yaklaşmakla suçlandığı açıklamada, CTP’li belediye başkanlarına ötekileştirici ve dışlayıcı bir tavırla hareket edildiği de öne sürüldü.

Öte yandan CTP’li belediye başkanlarının siyasal görüş farklılığı gözetmeksizin halka hizmet ettiği kaydedilen açıklamada, “Önümüzdeki günlerde merkezi hükümetin keyfi ve duyarsız tutumundan dolayı belediyelerin yaşadıkları sorunları belediye başkanlarımızın düzenleyecekleri ortak basın toplantısında daha detaylı bir şekilde halkımızla paylaşacağız” da denildi.

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Son Güncelleme: 26.05.2021 16:22
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