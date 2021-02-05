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CTP: “Hükümet özel sektör çalışanlarına bin 500 TL’lik ödeme için ikinci kez sözünde durmadı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi(CTP) Hükümetin özel sektör çalışanlarına bugün ödemeyi taahhüt ettiği bin 500 TL’lik katkıyı, yapması gereken işleri yapamadığı için ödeyemediğini savundu.

05 Şubat 2021 Cuma 19:15
CTP: “Hükümet özel sektör çalışanlarına bin 500 TL’lik ödeme için ikinci kez sözünde durmadı”
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Cumhuriyetçi Türk Partisi(CTP) Hükümetin özel sektör çalışanlarına bugün ödemeyi taahhüt ettiği bin 500 TL’lik katkıyı, yapması gereken işleri yapamadığı için ödeyemediğini savundu.

CTP’den yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Ersan Saner tarafından, önce 31 Aralık’ta daha sonra ise bugün ödeneceğini açıkladığı bin 500 TL destek ödemelerinin, hükümetin gününde yapması gereken iş ve işlemeleri yapmaması ve gereken teknik hazırlığın zamanında tamamlanmamasından dolayı yapılamadığı kaydedildi.

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Açıklamada, pandemi sürecinin başında çıkarılan bir yasa gücünde kararnameye dayalı olarak, işverenler aracılığıyla çalışanlara yapılması gereken bu ödemelerin, çalışanların hesaplarına yatırılacağının açıklanmasından sonra gerekli yasal düzenlemelerin yapılamadığı ifade edildi.

Hak sahibi çalışanların banka hesap numaralarının da kayıt altına alınamadığını ifade edilen açıklamada, gereken yasal düzenleme yapılmış olsa dahi ödemenin yapılamayacağı kaydedildi.

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Son Güncelleme: 05.02.2021 20:33
Anahtar Kelimeler:
CtpCumhuriyetçi Türk Partisi
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