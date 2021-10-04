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CTP heyetinden Sarıçizmeli’ye destek ziyareti

04 Ekim 2021 Pazartesi 17:45
CTP heyetinden Sarıçizmeli’ye destek ziyareti

ERHÜRMAN: “SARIÇİZMELİ’NİN HAKLI EYLEMİNE DESTEK VERİYORUZ
Mehmetçik Bölgesi İmar Planı ile ilgili sürecin uzatılmasını protesto eden Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’ye Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman destek ziyaretinde bulundu. 

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CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre ziyarette Erhürman’a milletvekilleri de eşlik etti. 
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’nin haklı eylemine destek verdiklerini belirtti. “Azınlık hükümeti artık miadını doldurdu” diyen Erhürman, bölgeye olan duyarsızlığın kabul edilemeyeceğini söyledi. İmar Planı ile ilgili sürecin daha fazla uzatılmaması gerektiğini ifade eden Erhürman, hükümeti halka zarar vermekle suçladı. 

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Son Güncelleme: 04.10.2021 17:58
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