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CTP Heyeti, TBMM KKTC Dostluk Grubu’nu kabul etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti, adada temaslarda bulunan TBMM KKTC Dostluk Grubu heyetini kabul etti.

27 Mayıs 2021 Perşembe 14:30
CTP Heyeti, TBMM KKTC Dostluk Grubu’nu kabul etti
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CTP’den verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde, Genel Başkan Tufan Erhürman’a, Girne milletvekili ve Dış İlişkilerden Sorumlu MYK Üyesi Fikri Toros ile Lefke milletvekili Salahi Şahiner eşlik etti. 
TBMM heyeti adına ziyarette TBMM KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Çorum Milletvekili Tufan Köse ve Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş yer aldı. 


ERHÜRMAN: “BİRBİRİMİZİ DAHA İYİ ANLAYABİLMEMİZ İÇİN BU TEMASLAR ÖNEMLİ”
Kabulde konuşan Genel Başkan Tufan Erhürman, kendi Başbakanlığı döneminde de TBMM Dostluk Grubu’yla çok yakın çalışma fırsatı bulduğunu hatırlattı. 

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Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye halkının birbirini çok daha yakından tanıması gereken bir dönemden geçildiğini ifade eden Erhürman, bu grubun diğer dostluk gruplarından daha önemli olduğunu kaydetti.
Karşılıklı diyaloğun önemine işaret eden Erhürman, iki halkın zaman zaman birbirini anlamakta güçlük çekmesine rağmen bu dostluk gruplarının sorunları gidermede önemli rol oynadığını dile getirdi. 
Dostluk grubu içerisinde muhalefet partilerine mensup milletvekillerinin de olmasını önemli bulduğunu belirten Erhürman, “Sadece iktidardakilerle temas kurmak yeterli olmayabiliyor. Kıbrıs Türk halkının neyi düşündüğünü, neyi yaptığını, hangi tezleri neden ortaya koyduğunu TC’nin tüm milletvekillerinin yakından bilmesi, anlaması, aynı fikirde olmasak da zaman zaman birbirimizi anlayabilmemiz son derece önemlidir” dedi.
 

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Son Güncelleme: 27.05.2021 14:43
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