CTP heyeti Taşkınköy Spor Kulübü’nü ziyaret etti

CTP’den yapılan açıklamaya göre Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte Taşkınköy Spor Kulübü’nü ziyaret etti. Erhürman’a ziyarette Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, milletvekili adayları ve partililer eşlik etti.

CTP olarak seçimlerden hükümeti kuran parti olarak çıkacaklarına olan inancını dile getiren Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının neler yaşandığının farkında olduğunu söyledi.

“HÜKÜMET HA VAR, HA YOK”

Erhürman, Taşkınköy ziyaretinde yaptığı konuşmada, “aydınlıktan, daha karanlığa doğru gidilen bir süreç” yaşandığını belirtti. Sağlıkta başlayan krizin, ekonomik krize dönüşeceğini aylar önce söylediklerini hatırlatan Erhürman, “Dönemin başbakanı Ersin Tatar’ın, ‘kriz yok’ diyerek kriz masası önerilerini reddettiğini” kaydetti. Erhürman, son dönem yaşanılan krizin içerisinde halkın ezildiğini ifade ederek, “Hükümet ha var, ha yok bir durumda devam etti” dedi.

“ECZANELERDE İLAÇ YOK, TÜRKİYE İLE KONUŞMUYORLAR”

“UBP hükümeti hayat pahalılığını dondurmaya kalktı” diyen Erhürman, “İnsanların alım gücünü daha da düşürmeye çalıştılar. Biz vergileri düşürürken, kamuda ve özelde çalışanlardan yüzde 10 alınan verginin, yüzde 20’ye çıkarılması için öneri yaptılar” şeklinde konuştu. Türkiye ile imzalanan 3 milyar 250 milyon TL’lik protokolün sadece 950 milyon TL’sinin geldiğini ifade eden Erhürman, “Bu hükümete Türkiye’den para falan geldiği de yoktur” dedi. Erhürman, eczanelerde ilaç kalmadığına işaret ederek, “Bir telefon açıp da Türkiye’ye ihracat yasağından bizi çıkarın diyemeyecek kadar Türkiye ile iletişimleri koptu” ifadelerini kullandı.

“ÇALIŞACAK İNSAN BULAMAYACAĞIZ”

“Hayvancılıkta, sanayide ve çiftçilikte işleyecek insan bulunamayacağı bir döneme doğru gidiliyor” diyen Erhürman, “Halkın alım gücünün düşmesinin, esnafın hiçbir şey satamayacağı anlamına geldiğini” söyledi.

Erhürman, “Tek başına iktidar olacağım diye tutturdular, senin vizyonun nedir? Ne olacağım derdindeler, ne yapacağım değil. Memleket battı. Memlekette un bile üretemez hale geldik. Hiçbir çözüm önerileri yok” dedi. “Kopmuş giden bir düzen var” diyen Erhürman, “Halkın aklıyla dalga geçilen bir durumla karşı karşıya olunduğunu” söyledi.

“MEMLEKETİ BİTME NOKTASINA GETİRDİLER”

Ülkede ilk defa maaşların ödenmesinin haber olduğuna, akaryakıt istasyonlarında akaryakıt bulunmasının da haber haline geldiğine işaret eden Erhürman, “Hükümete sorarsanız yapacak bir şeyleri yok. Öyle bir uçurum kenarına geldi ki memleket, 5 sene daha böyle gidersek yuvarlanacağız” diye konuştu. Erhüman, “Bu zihniyet, memleketi bitme noktasına getirdi. Bu zihniyetin gitmesi lazım. Bu uçurumun kenarından bu halkı döndürmemiz lazım” dedi.

“BU SEÇİM VAR OLUŞ SEÇİMİDİR”

CTP Genel Başkanı Erhürman, kamu okullarının tamamında tam gün eğitime geçmenin önemine de dikkat çekerek, partisinin bu konuda gereken çalışmaları yaptıklarını belirtti. Erhürman, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Yapacak çok şey var. Ne yapacağımızı anlatıyoruz. Bu işlerin çözümleri var. Avrupa Birliği ile kurulacak ilişkilerle buraya aktarılacak kaynak da var. Türkiye ile doğru zeminde ilişki kurarak buraya daha fazla kaynak aktarmak da mümkün. Kıbrıslı Türkler çok daha zor koşullarda var olmayı başardı bu adada. Bu koşullarda Kıbrıslı Türkleri yok etmelerine izin vermeyeceğiz. Bu seçim bu anlamda bizim için bir var oluş seçimidir. Bu seçim başka seçimlere benzemez. Doğru kararı vermemiz lazım. Kıbrıs Türk halkı fena halde farkındadır ne yaşadığımızın. Bu seçimden CTP olarak biz, hükümeti kuran parti olarak çıkacağız.”