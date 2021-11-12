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CTP heyeti, Sigorta-Reasürans Şirketleri Birliği’ni ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti, Sigorta-Reasürans Şirketleri Birliği’ni ziyaret etti ve görüş alışverişinde bulundu. 

12 Kasım 2021 Cuma 19:15
CTP heyeti, Sigorta-Reasürans Şirketleri Birliği’ni ziyaret etti

Partiden yapılan açıklamaya göre, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, Lefkoşa İlçe Başkanı Rıfat Arşehit, Milletvekili Fikri Toros ve CTP Parti Meclisi Üyesi Ürün Solyalı ile Sigorta-Reasürans Şirketleri Birliği Başkanı Raif Çukurovalı ve birlik yetkilileri de görüşmede hazır bulundu. 

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Görüşmede, sigorta şirketlerinin sıkıntıları ve atılması gereken adımlar konuşuldu. 

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Sigorta-Reasürans Şirketleri Birliği’ni özverili çalışmalarından dolayı kutlayarak, birlik temsilcilerinin de içinde olduğu bir ekip kurarak sigorta sektörünün yönetilebileceğini belirtti. 
 

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Son Güncelleme: 13.11.2021 01:23
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