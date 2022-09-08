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CTP Heyeti Girne'de Çarşamba Pazarını Ziyaret Etti

08 Eylül 2022 Perşembe 12:15
CTP Heyeti Girne'de Çarşamba Pazarını Ziyaret Etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti dün Girne'de çarşamba pazarını ziyaret etti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre ziyarette, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CTP Girne Belediye Başkan adayı Murat Şenkul’un yanı sıra, milletvekilleri ve partililer de yer aldı.

Esnafın sorunlarını dinleyen CTP heyeti, çözüm önerilerini anlattı. CTP adayı Murat Şenkul da, Girne ile ilgili projelerini halk ve esnafla paylaştı.

CTP heyeti ayrıca, Alevi Kültür Merkezi Girne Şubesi’ni de ziyaret etti.

CTP Genel Başkanı Erhürman, hem sokakta hem Meclis’te mücadeleye devam edeceklerini belirterek, ekonomik ve demokratik fukaralaşmaya son vereceklerini kaydetti.

Girne’nin yeni vizyon ve projelere ihtiyaç duyduğunu ifade eden Erhürman, adayları Murat Şenkul’a güvendiklerini belirtti.

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Son Güncelleme: 08.09.2022 12:54
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