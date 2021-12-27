CTP heyeti Arasta esnafı ile biraraya geldi

CTP’den verilen bilgiye göre, Arasta esnafının sorunlarını dinleyen CTP heyeti, çözüm önerilerini de paylaştı. Pandemiyle birlikte kötü yönetimden dolayı zor günler geçiren Arasta esnafı, yaşadıkları sorunlarını CTP heyetine aktardı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ziyaretler sırasında yaptığı konuşmada, plan ve programlarıyla seçimden sonra hükümeti CTP’nin kuracağını vurguladı.



Tufan Erhürman, ilk iş olarak Lefkoşa’da Mağusa kapısının açılması için girişim başlatacaklarına da dikkat çekti.

