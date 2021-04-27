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CTP, “hakaret noktasına ulaşan eleştiriler asla kabul edilemez”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Kıbrıs Türk halkına, kurumlarına ve siyasilerine karşı saygılı olmaya davet etti.

27 Nisan 2021 Salı 19:45
CTP, “hakaret noktasına ulaşan eleştiriler asla kabul edilemez”
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 Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Kıbrıs Türk halkına, kurumlarına ve siyasilerine karşı saygılı olmaya davet etti.

CTP’den yapılan yazılı açıklama şöyle;
“MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs Türk halkına ve kurumlarına karşı seviyesiz saldırılarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Anayasa Mahkemesi’nin almış olduğu kararı 'Rumların değirmenine su taşıyor' söylemiyle suçlayan Sn. Bahçeli, bugün de Dördüncü Cumhurbaşkanı Sn. Akıncı’ya saygı sınırlarını ve siyasi etik değerleri aşan bir saldırıda bulunmuştur. Seçilmiş bir siyasinin görüş ve düşüncelerine katılmayabilir, söylemlerini eleştirebilirsiniz. Ancak bu söylem, eleştiri boyutunu aşıp hakaret noktasına geliyorsa bu durum asla kabul edilemezdir”

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Son Güncelleme: 27.04.2021 19:50
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