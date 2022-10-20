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CTP Güzelyurt Hastanesi Önünde Basın Açıklaması Yaptı

20 Ekim 2022 Perşembe 17:45
CTP Güzelyurt Hastanesi Önünde Basın Açıklaması Yaptı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), yapımı devam eden Güzelyurt Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı ve hastanenin “yıllardır atıl durumda bırakıldığını” savundu.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, CTP Güzelyurt Belediyesi Başkan adayı olarak açıklanan Osman Bican’ın yaptığı basın açıklaması sırasında, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın yanı sıra, İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, milletvekilleri, bazı doktorlar ve partililer de hazır bulundu.

Güzelyurt halkının yıllardır sağlık hizmeti alabilmek için ilçe değiştirmek zorunda kaldığını savunan ve halkın bir an önce bu sorunun çözülmesini beklediğini ifade eden Bican, insanların yerelden, doğrudan sağlık hizmeti alabilmesinin, yerel yönetimlerin temel ve öncelikli sorumluluklarından olduğunu kaydetti.  Osman Bican, Güzelyurt Hastanesi’ne yıllardır “bir çivi bile çakılmadığını” kaydetti.

Güzelyurt’un sağlık konusunda büyük sorunlar yaşadığını ifade eden Bican, Güzelyurt Güzelyurt halkının yollarda da çok bedeller ödediğini belirtti. Bican, bölgedeki vekillerin girişimiyle 2016 yılında Güzelyurt Hastanesi’nin temellerinin atıldığını, hastanenin birinci etabının tamamlandıktan sonra 2018 ve 2020 yıllarında ikinci ve üçüncü etaplarının da tamamlandığını ancak hastanenin şu an atıl ve terk edilmiş durumda bırakıldığını ileri sürdü. 

Osman Bican, Güzelyurt Hastanesi bitirilene kadar da bölge halkının temel sağlık ihtiyaçlarını sağlayabileceği Güzelyurt Sağlık Merkezi’nin güçlendirilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Bican, “Bölgemizin sağlık alanında daha iyi hizmet alabilmesi için tam teşekküllü bir hastaneye ihtiyacı vardır” ifadelerini kullandı. CTP olarak Güzelyurt Hastanesi’nin bitirilmesi için gerekli baskıyı ve katkıyı sağlayacaklarının sözünü veren Bican, “İnsanımızın sağlık konusunda yeterli hizmeti alabilmesi, en büyük haklarıdır” diye konuştu. İnsanların yerelden, doğrudan sağlık hizmeti alabilmesinin, yerel yönetimlerin temel ve öncelikli sorumluluğu olduğunu belirten Bican, “Güzelyurt halkının her sorununda, yanlarında olacağımızın garantisini ve sözünü veririz” diye konuştu.

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Son Güncelleme: 20.10.2022 19:45
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