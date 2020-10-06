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CTP Genel Sekreteri Sorakın’dan Başbakan Tatar’a eleştiri

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Başbakan Ersin Tatar’ın  açıklamalarına tepki gösterdi.

06 Ekim 2020 Salı 02:08
CTP Genel Sekreteri Sorakın’dan Başbakan Tatar’a eleştiri
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Başbakan Ersin Tatar’ın  açıklamalarına tepki gösterdi.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Başbakanlık’tan yapılan ve bir gazetenin ‘yabancı istihbarat örgütleriyle işbirliği yaptığı’ iddiası içeren açıklamayı esefle karşıladıklarını belirtti.

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Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde kimi adayların basını ve gazetecileri hedef göstermeyi alışkanlık haline getirdiğine dikkati çeken Erdoğan Sorakın, “Herkesin ağzından çıkanı kulağı duymalıdır. Basın kuruluşlarımızı ve gazetecileri zan altında bırakacak, hedef gösterecek bu tür açıklamaları esefle kınıyoruz” dedi.

Sorakın açıklamasında, Tatar’ın birkaç gün önce de yine basın kuruluşlarına ve gazetecilere yönelik tepkisel açıklamalar yaptığını kaydederek, bunları ‘seçim paniği’ olarak nitelendirdi.

CTP Genel Sekreteri Sorakın, “Partimiz bütün demokratik hak ve özgürlüklerin güvencesi olmaya ve özgür basının yanında yer almaya devam edecektir” ifadesini kullandı.

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Son Güncelleme: 06.10.2020 02:28
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