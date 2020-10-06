CTP Genel Sekreteri Sorakın’dan Başbakan Tatar’a eleştiri

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Başbakan Ersin Tatar’ın açıklamalarına tepki gösterdi.
CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Başbakanlık’tan yapılan ve bir gazetenin ‘yabancı istihbarat örgütleriyle işbirliği yaptığı’ iddiası içeren açıklamayı esefle karşıladıklarını belirtti.
Sorakın açıklamasında, Tatar’ın birkaç gün önce de yine basın kuruluşlarına ve gazetecilere yönelik tepkisel açıklamalar yaptığını kaydederek, bunları ‘seçim paniği’ olarak nitelendirdi.
CTP Genel Sekreteri Sorakın, “Partimiz bütün demokratik hak ve özgürlüklerin güvencesi olmaya ve özgür basının yanında yer almaya devam edecektir” ifadesini kullandı.