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CTP Genel Sekreteri Sorakın, parti meclisi üyesinin tutuklanması konusunda yazılı açıklama yaptı

CTP Genel Sekreteri Sorakın, parti meclisi üyesinin tutuklanması konusunda yazılı açıklama yaptı

13 Mart 2019 Çarşamba 09:17
CTP Genel Sekreteri Sorakın, parti meclisi üyesinin tutuklanması konusunda yazılı açıklama yaptı

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, CTP’nin kurulduğu günden bugüne, neredeyse yarım asırdır insan hakları mücadelesini sürdürdüğünü, ifade özgürlüğü gibi en temel insan hakkından halkın hiçbir ferdinin mahrum bırakılamayacağı gerçeğine inandığını vurguladı.

CTP Parti Meclisi’nin bir üyesinin tutuklanması konusunda yazılı açıklama yapan Sorakın, “Demokrasi bir süreçtir. Bu nedenle Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak bugüne kadar Ceza Yasası altındaki düzenlemelerin evrensel insan haklarına uyumlu bir şekilde düzenlenmesi yönünde başlattığımız uzun soluklu mücadeleyi aynı inançla devam ettireceğimizi kamuoyunun bilgisine getiririz” ifadelerine yer verdi.

Sorakın, açıklamasında şunları kaydetti:
“Evinde dün yapılan arama sonucunda Ceza Yasası’ndaki ‘tasarrufunda yasa dışı cemiyete ait müfsit ve propaganda niteliğinde yayınlar’ maddesi kapsamında yasa dışı yayın bulundurduğu tespit edildiği gerekçesiyle Parti Meclisi üyemiz tutuklanmıştır. Bugün mahkeme huzuruna çıkarılan üyemiz ile ilgili olarak soruşturmanın sağlıklı bir şekilde tamamlanmasına olanak sağlanması amacıyla mahkeme tarafından tutukluluğun 2 gün daha uzatılması yönünde emir verilmiştir. Üyemiz avukatı tarafından temsil edilmekte ve süreç mevzuata göre ilerlemektedir. Polis tarafından dava okunup okunmayacağı ve okunacaksa mevzuattaki hangi düzenlemelere dayanılarak okunacağı soruşturma neticesinde belli olacaktır. Soruşturma ve mahkeme süreci devam eden bir meselede içeriğe dair detaylı yorum yapmayı uygun bulmamakla birlikte, kişilerin mahkeme tarafından suçlu bulunmadıkları sürece masumiyet karinesi temelinde suçsuz kabul edilmeleri gerektiğini bu vesile ile vurgulamak isteriz.”
Sorakın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ve sözleşme altında güvence altına alınmış olan hak ve özgürlüklerin Yüksek Mahkeme tarafından da birçok kez teyit edildiği üzere iç hukukun bir parçası olduğunu vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
Erdoğan Sorakın
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