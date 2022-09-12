CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy oldu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreterliği'ne Asım Akansoy seçildi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi bu akşam Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu’nda toplandı.

Kurultay sonrası ilk kez toplanan yeni Parti Meclisi toplantısında Genel Sekreter belirlendi.

PM'de Milletvekili Asım Akansoy'un Genel Sekreter olması kararlaştırıldı. Toplantıda MYK da belirlenecek.

Genel sekreterlik için Asım Akansoy, Erkut Şahali ve Erdoğan Sorakın yarışırken; Akansoy ve Sorakın ikinci tura kaldı, sonucu tek oy belirledi.