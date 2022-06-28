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CTP Genel Başkanı Erhürman'ın Meclis konuşması

28 Haziran 2022 Salı 14:15
CTP Genel Başkanı Erhürman'ın Meclis konuşması

-Erhürman: Bu insanların kendi yurttaşlarınız olduğu bilincine varın!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın bugün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığu konuşma CTP tarafından açıklandı.

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Konuşmayla ilgili açıklama aynen şöyle:

"Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan’ın Türkiye Cumhuriyeti’ne G-82 gerekçesi gösterilerek giriş yapamamasıyla ilgili olarak hükümete seslendi, “Bu insanların kendi yurttaşlarınız olduğu bilincine varın” dedi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yetkili makamlarıyla iletişim kurulması çağrısı yaptı. Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Erhürman, bu konunun Kıbrıs Türk toplumunda endişe yarattığını, insanların “Acaba benim de başıma böyle bir şey gelir mi” korkusunu taşıdığını kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti devletinin kendi kararlarını kendisinin vermesinin tartışmaya kapalı bir durum olduğunun altını çizen Erhürman, bu noktada KKTC makamlarının TC makamlarıyla iletişim kurup kendi yurttaşlarını açıklama yapmak zorunda olduğunu işaret etti.

“SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜYLE DOĞRUDAN İLİNTİLİ…”

Bu durumun KKTC yurttaşlarının seyahat özgürlükleriyle doğrudan ilintili olduğunu dile getiren Erhürman, “Bazı durumlar vardır ki o yolu kullanmadığınız takdirde arzu ettiğiniz gibi seyahat etmeniz mümkün değildir. O özel durum orada duruyor” dedi. Hükümet yetkililerinin kendilerini eleştirenleri haksız bulmasına değinen Erhürman, “Eğer bir devletseniz, bizim yurttaşımız seyahat özgürlüğüyle ilgili bir sıkıntıyla karşılaşıyorsa o zaman KKTC hükümetinin TC ile kurduğu ilişkiler çerçevesinde bu sıkıntının gerekçesini öğrenme zorunluluğu var” dedi. Yapılması gerekenin Türk hukukunu yorumlamak ve TC’ye “Bu kararınızı değiştirin” demek olmadığını belirten Erhürman, Kıbrıslı Türk yetkililerin Türkiyeli yetkililerden bu durumun gerekçesini öğrenip kendi yurttaşına açıklamak olduğunu vurguladı.

“BÖYLE BİR İFADE OLAMAZ”

Hükümet ortaklarından YDP’nin Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın “Türkiye’ye bu gerekçeyi sormamıza gerek yok, ne olduğunu biliyoruz” demesi üzerine Erhürman, bir bakanın böyle bir ifadesi olamayacağını söyledi. Kimin Türkiye’ye gidip gidemeyeceğine Arıklı’nın karar veremeyeceğinin altını çizen Erhürman, “Bunu söylemeniz bile abesle iştigaldir. Böyle bir şey olmaz. KKTC Dışişleri Bakanlığı TC’ye der ki ‘Benim yurttaşlarım hangi mevzuatın hangi maddesi gereği ülkeye giremediler? Bize bunun gerekçelerini söyleyin, biz bu insanlara bu gerekçeleri bildirmekle yükümlüyüz. Ne var bunu yapsanız?” dedi. Aynı uygulamayı Türkiye Cumhuriyeti’nin buradan gönderilen kendi yurttaşlarına yönelik yaptığını açıklayan Erhürman, buradaki TC yurttaşlarıyla ilgili deport bile edilmeleri halinde gerekçesini Kıbrıslı Türk yetkililere sorduğunu hatırlattı. Erhürman, bunun da ötesine geçildiğini ve TC’den gelen yetkililerin KKTC’nin yurttaşlık uygulamalarıyla ilgili yorum da yaptığını söyledi, “Siz kendi vatandaşınızla ilgili Dışişleri Bakanlığınızın aracılığıyla resmi bir bağlantı kurmaktan niye çekiniyorsunuz?” diye sordu.

BÖYLE Mİ YÜRÜR DEVLETLERARASI İLİŞKİLER?

Hükümete yönelik “Kendi yurttaşlarınıza sahip çıkmamak için neden bin bir dereden su getiriyorsunuz?” sorusunu soran Erhürman, “Yurttaşlarınızın, yurttaşlarınız olduğu bilinciyle hareket edin” dedi. Bunun ciddiyet meselesi olduğunu dile getiren Erhürman, “Devletlerarası ilişkiler böyle mi yürür?” sorusunu sordu. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’na seslenen Erhürman, dertlerinin Türk hukukunu yorumlamak değil, TC’ye giriş yapamayan yurttaşların haklarını korumak olduğunun altını çizdi"

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Son Güncelleme: 28.06.2022 17:15
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