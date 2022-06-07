CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın,CTP Genel Başkanı Erhürman'ın Meclis Konuşması... Cumhuriyet Meclisi'nde bugün yaptığı konuşma, CTP'den gönderildiği şekliyle şöyledir:

Erhürman: Sarayda oturan kişi ya haddini bilsin, ya da istifa etsin!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Tercüman adlı ‘gazetede’ çıkan ifadelerinden dolayı Ersin Tatar’a haddini bilmesini, aksi takdirde istifa etmesi gerektiğini söyledi. Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Erhürman, geçtiğimiz günlerde yine aynı ‘gazetede’ kendisine yönelik Tatar’ın açıklamalarının çıktığını ve Tatar’ın bu ifadelerin kendi ifadeleri olmadığını söylemediğini belirtti. Aynı gün Gazeteci Hüseyin Ekmekçi’nin kendi programında “Tatar ile görüştüm, bunun kendi açıklaması olmadığını söyledi” dediğini anımsatan Tufan Erhürman, bunun resmi bir açıklama olmadığını da dile getirdi. Bu sabah ise yine aynı ‘gazetede’ Ersin Tatar’ın “Bak Erhürman, seni uyardım anlamadın” başlıklı bir manşet yer aldığını kaydeden Erhürman, bahse konu gazeteye ait iki manşeti de yanına alarak kürsüye çıktı.

“BİRİLERİ GİBİ KORUMAYA İHTİYACIM YOK”

Meclis kürsüsünden Polis Genel Müdürlüğü’ne açık çağrı yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, kendisinin birileri gibi korumaya ihtiyacı olmadığını, kendi kendisini koruyabileceğini ancak herhangi bir partilisinin veya ailesinden birisinin üzerine gidilmesi halinde gereken adımları atmaktan kaçınmayacağını ifade etti. “Sarayda oturan kişi haddini bilsin! Bilemiyorsa bırakacak gidecek. Böyle cumhurbaşkanlığı olmaz” diyen Erhürman, Tatar’ın bir hafta arayla kendisini tehdit ettiğini ve ““Bu topraklarda yaşayan herkes bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde bana saldırıyorsa dolaylı yoldan devlete ve anavatana saldırıyor demektir” ifadelerini kullandığını anımsattı, bu ifadelerin kendini bilmezlik olduğunu söyledi.

“DÜN KRALİÇEYDİ, BUGÜN KRAL OLDU”

Tatar’ın kendisini devletle ve Türkiye ile özdeşleştirdiğini kaydeden Erhürman, dünkü Meclis oturumunda İngiliz Kraliçesi’ni korumaya çalışan ilkel yasaların gündeme getirilerek Tatar’ın kraliçe rolüne girdiğini, bugün ise 15. Loui gibi kral ilan etmeye çalıştığını nitelendirdi. Bahse konu ‘gazetedeki’ Tatar’ın mesnetsiz iddialarından alıntı yapmaya devam eden Erhürman, sarayda oturan şahsın kendisine yönelik “Her ne kadar senin gibi iflah olmaz Rumcular” ve “Rumlar memlekete saldırırsa, Rum’un böyle bir imkanı olsa Rum seviciler buna da itiraz etmez” dediğini dile getiren Erhürman, haddini bilmeyen bir şahsın sarayda oturduğunu vurguladı.

“GAFİL MUHBİR”

Ersin Tatar’ı derhal bu ifadelerini yalanlamaya davet eden ana muhalefet CTP lideri Tufan Erhürman, “Ya da bunları söyleyen kişi Anayasa’ya göre devletin birlik ve bütünlüğünü temsil etmesi gereken, Anayasa’ya göre tarafsız ve bağımsız olması gereken kişi istifa edip gidecek. Bu dili bu memlekete layık görüyorsa oralarda oturmayacak” dedi. Hükümet sıralarına da seslenen Erhürman, “Eğer aranızda Tatar’ın bu ifadelerine katılan birisi varsa çıksın bu kürsüye ve ‘Tatar haklıdır’ desin” dedi. Tatar’ın yalan söylediğine ve dikkat çeken Erhürman, kendisinin dünkü konuşmasında TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı hedef almadığını ifade etti. Tatar’ın derdinin buradan Türkiye’ye ihbarda bulunmak olduğunu dile getiren Erhürman, Tatar’ı “Gafil Muhbir” diye nitelendirdi.

“NEREDE OTURDUĞUNU BİLMEYEN BİR ŞAHIS…”

Bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı makamında oturanları örnek gösteren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Ne rahmetli Denktaş, ne Sayın Talat, ne Sayın Eroğlu, ne de Sayın Akıncı böyle bir dili kullandı” dedi. Bugün ise Cumhurbaşkanlığı makamında nerede oturduğunu bilmeyen bir şahsın bulunduğunu işaret eden Erhürman, “Bu tehditlere pabuç bırakacak değiliz. Bu tehditler üzerinden gündemin saptırılmasına da izin verecek değiliz. Gündem, elektriğin, akaryakıtın, ekmeğin ve etin maliyetleri altında ezilen hane halkıdır. Gündem, girdi maliyetlerini ödeyemeyen üreticinin içine düşürüldüğü durumdur. Gündem bu ekonomik sıkıntıların içerisinde TC ile imzalanan iktisadi ve mali işbirliği anlaşmasının ekonomiye dair ne getirdiği veya ne götüreceği meselesidir. Biz bunları konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü bu memleketin insanlarını korumamız gerekiyor. Bu halkı korumak için konuşmaya da, sokakta da, Meclis’te de bulunmaya devam edeceğiz. Tehditlere pabuç bırakacak değiliz, herkes haddini bilsin” ifadelerini kullandı.