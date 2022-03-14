CTP Genel Başkanı Erhürman'ın Meclis konuşması

Erhürman: İtibarınız yerle bir, ilk günden intihar ettiniz!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, yapılan kabine değişikliyle hükümetin itibarının yerle bir olduğunu ve hükümetin daha ilk günden intihar ettiğini, meftaya dönüştüğünü söyledi. Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Erhürman, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin Meclis’i saatinde açmamaya devam ettiğini ve geçmiş dönemden beri itibarın yerle bir edildiğini, Meclis Başkanlığı seçiminde de başkanlık makamının itibarının yerle bir edildiğini kaydetti. Tüm bunların yanı sıra kabinede yapılan değişikliğin, bu ülkenin hükümetinin itibarını da yerle bir ettiğini ifade eden Erhürman, hükümetin daha ilk günden intihar ettiğini belirtti. Erhürman, 14 Mart Tıp Bayramı günü nedeniyle tüm sağlık çalışanlarının bayramını kutladı, çalışanlar açısından hayırlı düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep etti.

“YÜCE MECLİS’TEN BAHSEDEN BAŞKAN, MECLİS’İN AÇILIŞ SAATİNİ BİLMİYOR”

Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin her fırsatta “Yüce Meclis”, “Yüce Kürsü” gibi sözler kullandığını hatırlatan Genel Başkan Tufan Erhürman, bu kelimeleri kullanan Meclis Başkanı’nın Meclis’in açılış saatini bilip bilmediğini sordu. Milletvekillerinin saat 09.00’dan beri Meclis’in açılmasını beklediğini ancak hem Meclis Başkanı’nın, hem de Başbakan’ın “arazi” olduğunu, oturumun 13.15’te açıldığını dile getiren Erhürman, Başbakan’ın sabah düzenlenen Tıp Bayramı törenine katıldığı için oturumun açılamadığını ancak bu konuda kendilerine bir bilgi verilemediğini, nezaketin de yerle bir edildiğini vurguladı. Töre’nin geçtiğimiz hafta yapılan Meclis Başkanlığı seçiminde 4 tur boyunca sürüm sürüm sürünerek seçilemediğini, 5’inci turda seçilebildiğini de anımsatan Tufan Erhürman, “Meclisin itibarı öyle lafla olmaz. Her şeyiniz lafla. Bu Meclis’in itibarını sağlamak istiyorsanız gelin saatinde açın meclisi kim var kim yok halk görsün” dedi.

“SAYIN HASİPOĞLU İSTİFA ETMEDİ, İSTİFA ETTİRİLDİ”

UBP milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu’nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan ayrılmasıyla kabineye Tahsin Ertuğruloğlu’nun girmesi konusuna değinen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Anayasa’da yürütme organının paçavraya çevrildiğini kaydetti. Hasipoğlu’nun istifa etmediğini, istifa ettirildiğini ifade eden Erhürman, sokaktaki hiç kimsenin Hasipoğlu’nun istifa ettiğine inanmadığını da vurguladı. Söylenenlere hükümettekilerin bile inanmadığını ancak halkın inanmasını beklediklerini belirten Erhürman, “Sn. Taçoy Dışişleri Bakanlığı’na daha kaç hafta önce atandı, Tahsin Bey o sırada meşgul müydü? Tahsin Bey boşta değil miydi? Madem Sn. Taçoy’dan daha iyi Çalışma Bakanı olacaktı, neden Tahsin Bey en başta atanmadı? Sonra mı fark edildi? Aklımızla dalga geçmeye devam mı edeceksiniz?” dedi.

“GEÇEN HÜKÜMET ÖLÜ DOĞMUŞTU, BU HÜKÜMET İNTİHAR ETTİ”

Bir önceki hükümet kurulurken o hükümetin ölü doğduğunu söylediklerini ifade eden Tufan Erhürman, bu hükümetin ise ilk günden intihar ettiğini vurguladı. Memleketin gündeminin Meclis Başkanlığı seçimi olmadığını, ekonomi olduğunu söyleyen Erhürman, ekonominin inim inim inlediğini kaydetti. “Kıbrıs Sorunu bizim meselemiz değil, bizim meselemiz ekonomidir” diyenlerin ilk günden Dışişleri Bakanı’nı değiştirdiğini aktaran Erhürman, “Ekonomiyi herhalde Dışişleri Bakanlığı yürütüyor” dedi.