CTP Genel Başkanı Erhürman hükümeti eleştirdi

ERHÜRMAN: “HÜKÜMET SADECE BUGÜNE DEĞİL, GELECEĞE DE ZARAR VERİYOR”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin ülkenin sadece bugününe değil, geleceğine de zarar verdiğini savundu.

CTP’den yapılan açıklamaya göre Erhürman, Zirve Kıbrıs Web TV’de Bala Kayadelen’in konuğu oldu. Ülke gündemi hakkında değerlendirmelerde bulunan Erhürman, mevcut hükümetin sorunlara karşı “vurdumduymaz davrandığını” ileri sürdü.

Alım gücünün giderek düştüğünü söyleyen Erhürman, hükümetin gitmesi gerektiğini iddia etti.

“HÜKÜMETİN DERDİ YÖNETMEK DEĞİL”

Ülkenin gündeminin yoğun olduğunu söyleyen Erhürman, “yapması gereken işleri yapmayıp hamasetle bunların üzerini örtmeye çalışan bir hükümetin” olduğunu savundu.

“Hükümetin bir an önce gitmesi gerektiğini” ileri süren Erhürman, hükümetin memleket meselelerine konsantre olamadığını iddia etti.

Hükümetteki partilerin kendi iç meselelerine yoğunlaştığını savunan Erhürman, “UBP kurultayla meşgul, YDP’de bölünme sancıları devam ediyor, DP’de genel sekreteri istifa etti” diye konuştu.

Hükümetin bir bütün olmadığını ileri süren Erhürman, dertlerinin yönetmek olmadığını iddia etti.

“EKONOMİ BAKANI SADECE TEŞEKKÜR EDEN KONUMDA”

Elektrik akaryakıtı konusunda da konuşan ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, akaryakıtın biteceğinin öngörülemeyen bir durum olmadığını belirtti.

Her kurumun “ayrı bir derebeylik haline dönüştüğünü” savunan Erhürman, “Başbakanlığın ortada olmadığını” iddia ederek, tüm kurumları ve bakanlıkları koordine etmesi gereken mecranın Başbakanlık olduğunu söyledi.

Yaşanan sorunlarda hükümetin bir bütün olarak “kabahatli olduğunu” savunan Erhürman, akaryakıt konusunda bu kadar zamandır ihale yapılamadığını belirterek “Tuhaf yöntemlerle yakıt getiriliyor” iddiasında bulundu.

Ekonomi ve Enerji Bakanı’nın “sadece teşekkür eden konumunda olduğunu” savunan Erhürman, yaşanan sorunların ‘başarı hikayesine’ çevrilmeye çalışıldığını kaydetti.

Tarihte ilk kez vatandaşın ‘acaba akaryakıt gelecek mi?’ diye konuşmaya başladığını ileri süren Erhürman, “Arkadaşlar o tören senin, bu tören benim geziyor. Kurultayla ilgili yemekler, toplantılar yapıyor. Başbakan olmak, bakan olmak resmi araca binmekten ibaret bir yere dönüştürüldü” iddiasında bulundu.

“ARTIK ORTADA BİR HÜKÜMET KALMADI”

Hükümetin “tarihte benzeri olmayan sorunlar yarattığını” iddia eden Erhürman, artık ortada bir hükümetin kalmadığını ileri sürdü.

Hükümete çağrıda bulunan Erhürman, “Çekin gidin, biz bıktık usandık” dedi.



Mevcut hükümetin her gün yeni sorunlar yarattığını belirten Erhürman, “Bu hükümet öyle bir hükümet ki sadece bugünü mahvetmiyor. Geleceğe de zarar veriyor” iddiasında bulundu.Geçtiğimiz Haziran ayında yapılması gereken ara seçimin yapılmadığını hatırlatan Erhürman, “Ağustos ayı geldi ve Anayasa’ya aykırılığın düzeltilmesi artık mümkün değil. Bu da bir kara leke olarak tarihe geçti” diye konuştu.“ALGI OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR”“Türkiye’den parayı ‘en iyi ben koparırım’ demeyi tercih edenlerin algı operasyonu yapmaya devam ettiğini” iddia eden Erhürman, söz konusu durumun sürdürülebilir olmadığını ileri sürdü.Başbakan Ersan Saner’in “Elektrik zammını basından öğrendim” sözlerine de değinen Erhürman, “Özrü kabahatinden büyük. Elektrik zammını basından öğreniyorsa Başbakan, zaten memleketin çivisi çıkmış demektir” iddiasında bulundu.Yapılan hatalara devam edildiğini savunan Erhürman, hükümet yetkililerinin tören tören gezmekten başka bir şey yapmadığını iddia etti.Tarihte hiçbir başbakanın Kıbrıs sorunuyla ilgili bu kadar açıklama yapmadığını savunan Erhürman, “Başbakan hamaset üzerinden açıklamalar yapıyor” dedi.“İŞÇİYİ, İŞVERENLE KORUMAMIZ GEREK”İstikrarlı bir hükümet yapısına ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Tufan Erhürman, koalisyon büyüdükçe alınacak kararların da sınırlandığını söyledi.Mevcut asgari ücretin geçim sağlayacak bir ücret olmadığını kaydeden Erhürman, asgari ücretin nefes alabilecek yere taşınması gerektiğini vurguladı.Yeni işsizler ve yeni kayıt dışılıkların da yaratılmaması gerektiğine dikkat çeken Erhürman, işçiyi işverenle birlikte korumak gerektiğini söyledi.Pandemi süresince dünyadaki birinci hedefin istihdamı koruma olduğuna vurgu yapan Erhürman, “Taşıma suyla değirmen dönmez. Uçağa binip gidiliyor, Türkiye bir şey gönderir mi diye bekleniyor. Ülke böyle yönetilmez” diye konuştu.“İNSANLAR ARTIK GÜNÜ KURTARMA PEŞİNDE”Gündemdeki diğer bir konu olan tarih kitaplarıyla ilgili de konuşan Erhürman, “Bugünkü milliyetçiler başka tarih kitapları mı okudu da tarih kitapları eksik bulunuyor?” dedi.Erhürman, kendi ayakları üzerinde duran bir ülke yaratmak gerektiğini ancak bu şekilde Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerin ‘doğru raya’ oturabileceğini kaydetti.Ülkenin kendi kaynaklarına yönelmek zorunda olduğuna vurgu yapan Erhürman, “Ülkeyi birbirine kattılar. Halkı cepheleştirmeye çalışıyorlar” diyerek hükümeti eleştirdi.Esnafın da zor durumda olduğunu söyleyen Erhürman, kasaptan 10 liralık kıyma alan vatandaşlar olduğunu söyledi.İnsanların artık günü kurtarma peşinde olduğunu ifade eden Erhürman, hükümetin tüm sorunlara “vurdumduymaz davrandığını” savundu.