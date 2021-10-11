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CTP Genel Başkanı Erhürman, Cumhurbaşkanı Tatar’ı eleştirdi

Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın şahsına yönelik sözlerini eleştirdi. Tatar’ın üslubunu seviyesiz olarak niteleyen Erhürman, “Siz hangi makamda olduğunuzun farkında mısınız?” sorusunu sordu.

11 Ekim 2021 Pazartesi 14:00
CTP Genel Başkanı Erhürman, Cumhurbaşkanı Tatar’ı eleştirdi

Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın şahsına yönelik sözlerini eleştirdi. Tatar’ın üslubunu seviyesiz olarak niteleyen Erhürman, “Siz hangi makamda olduğunuzun farkında mısınız?” sorusunu sordu.
CTP’den verilen bilgiye göre, konuk olduğu programda Cumhurbaşkanı Tatar’ın kendisine seviyesiz derken ortaya koyduğu seviyeyi “hicap verici” bulduğunu söyleyen Erhürman, “Dil, üslup zaten Allah’a emanet. İçeriğe bakıldığında anlamak mümkün değil” dedi. 

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun bir süre önce yaşan benzeri bir olayla ilgili “gerekli girişimler yapılıyor” anlamına gelen bir açıklama yaptığını hatırlatan Erhürman, “Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkileri sürdürmekte olan sizsiniz, bu yaşananlar sizin vatandaşlarınıza yönelik yapılıyor. Kıbrıs kökenli olanlar belli ki sınır dışı ediliyor. TC yetkilileriyle istişare içerisinde bir açıklama yapmanız lazım. Toplumla paylaşmanız lazım gerekçeleriyle” diye konuştu. 

“KIBRISLI TÜRK OLARAK CİDDİ ŞEKİLDE ÜZÜLDÜM”

Erhürman, gece yarısı açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tatar’ın doğrudan doğruya kendisini hedef almasına değinerek, devlet usulünde gece yarıları yanıt verilmesi gibi bir durumun olamayacağını dile getirdi. Erhürman, “Hiç kızmadım, sinirlenmedim. Memleket bu hale getirildi ve bunlar normalleştirildi. Bir Kıbrıslı Türk olarak ciddi şekilde üzüldüm” dedi. 

Pek çok insanın yurt dışına çıkış kapısının Türkiye olduğunu söyleyen Erhürman, pek çok insanın orada akrabalarının ve dostlarının olduğunu, birçok insanın oraya gidip gitmeme noktasında kafasında soru işareti olduğunu vurguladı.

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Erhürman, Cumhurbaşkanı Tatar’ın sadece kendine yönelik eleştirilere bir şeyler söyleme ihtiyacı hissettiğini savunarak, “Böyle bir olay yaşandığında, insanlar acaba gitsem mi gitmesem mi diye düşünüyor. O listede kimler var sorusu insanların kafasında gezerken, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Sn. Tatar’ın konuya yaklaşımı ne yazık ki bu şekilde” diye konuştu.

“BEN HALA BİR ŞEY SÖYLENMEMİŞ KABUL EDİYORUM”

Tatar’ın sergilediği tavrın dikkate alınmanın çok gerisinde olduğunu ileri süren Erhürman, şöyle devam etti:
“Bana söyledikleri beni ilgilendirmez. Çok önemli değildir benim için artık. Dikkate almak mümkün değil. Ben hala bir şey söylenmemiş kabul ediyorum.. Bunu bir fırsat olarak mı gördü, buradan hareketle beni hedef göstererek ne yapacağını düşündü? Benim kısmım çok önemli değil. Yurttaşlarımızın bu sıkıntılarla karşı karşıya kalınmasıdır önemli olan” 

Erhürman, “Siz hangi makamda olduğunuzun farkında mısınız? Üzerine uzun uzun konuşmaya değer mi bilmiyorum. Sadece üzüntü duyuyorum. En son duyacağım şey, kullandığım üslubun seviyesiz olduğudur. Ben ne yazdığımı biliyorum. Eleştiri ile seviyesizlik arasındaki farkı algılama kapasitesi var mı, günün herhangi bir saatinde ya da gecenin o saatinde, onu bilemiyorum” diye konuştu. 

“BU LİSTEDE BAŞKA KİMLER VAR?”

Tufan Erhürman, açıklamasında, Türkiye’ye girişin engellenmesinin gerekçesiyle ilgili topluma bir açıklama yapılması gerektiğine vurgu yaptığına işaret ederek, “Bu listede başka kimler var açıklanması gerekiyor” dedi. 
Sokaktaki insanların acaba listede başka kimler var açıklaması beklediğine dikkat çeken Erhürman, aynı şeyi diğer parti başkanlarının da söylediğini belirtti.
“TOPLUMDA ÖZGÜVEN BUNALIMI YARATILDI”
Hükümetin itibarının artık tartışma konusu da olmadığını belirten Erhürman, aynı itibarsızlığın Meclis’e de bulaştırılmış olduğunu kaydetti. 
Erhürman, toplumda özgüven bunalımı yaratıldığını savunarak, “Siz bu toplumun özgüvenini tahrip etmek için elinizden geleni ardınıza koymuyorsunuz. Hem Cumhurbaşkanlığı makamında hem de hükümet mevkiinde” dedi. 
 

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Son Güncelleme: 11.10.2021 14:07
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