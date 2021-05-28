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CTP gençlik ve kadın örgütleri, Kutlu Adalı cinayetinin aydınlatılması için eylem yaptı

28 Mayıs 2021 Cuma 19:45
CTP gençlik ve kadın örgütleri, Kutlu Adalı cinayetinin aydınlatılması için eylem yaptı
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EYLEMDE POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN KAPISINA SİYAH KALEMLER BIRAKILDI… BASIN ÇALIŞANLARINA DA KALEM HEDİYE EDİLDİ

“KUTLU ADALI CİNAYETİNE ‘KAPANMIŞ BİR DOSYA’ DENMESİNİ KABUL ETMİYORUZ”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü ve Kadın Örgütü, “Kutlu Adalı cinayetinin saklanan detaylarının bir an önce ortaya çıkması ve Kıbrıs Türk toplumunun demokratik ve insan haklarının gaspının sona ermesi” talebiyle, Polis Genel Müdürlüğü önünde eylem yaptı.

Ellerinde siyah kalemler ve siyah giysilerle, saat 18.30’da Polis Genel Müdürlüğü önünde toplanan CTP Gençlik ve Kadın Örgütleri, yaptıkları açıklamanın ardından siyah kalemleri Polis Genel Müdürlüğü’nün kapısına bıraktı. CTP’li genç ve kadınlar, eylemi izleyen basın çalışanlarına da “Özgür basın susmasın” diyerek kalem hediye etti.

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AKDENİZ: “TÜM MAKAMLARI BU SORU İŞARETLERİNİ ORTADAN KALDIRMAYA DAVET EDİYORUZ”

Eylem sırasında açıklama yapan CTP Gençlik Örgütü Başkanı Doğukan Akdeniz, 6 Temmuz 1996 tarihinde gazeteci yazar Kutlu Adalı’nın faili meçhul cinayete gitmesinin Kıbrıs Türk demokrasisinde derin yara açtığına vurgu yaptı.

Akdeniz, “İçinden geçtiğimiz bu karanlık günler, Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili doğrudan bağlantılı olan ve olayın yargı sürecindeki seyrini değiştirebilecek ve ilerlemesini sağlayabilecek birçok bilginin gözardı edilip üstünün örtülmesine zemin hazırlamaktadır” diyerek, Kutlu Adalı cinayetine “kapanmış bir dosya” denmesini kabul etmediklerini kaydetti.

Faili meçhul olduğu söylenen olayda, “devlet makamlarının soruşturmayı yürütememesi ya da yürütmek istememesinin” akıllarda soru işaretleri bıraktığını söyleyen Akdeniz, “Bizler CTP Gençlik Örgütü ve Kadın Örgütü olarak, tüm makamları bu soru işaretlerini ortadan kaldırmaya ve görevlerini laiki ile yerine getirmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 28.05.2021 20:54
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