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CTP Gençlik Örgütü’nden açıklama

CTP Gençlik Örgütü, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nin davetlisi olarak Türk Tabipler Birliği’ni temsilen adaya gelen Doç. Dr. Ali İhsan Ökten’e Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yaptığı müdahaleyi “saygısızlık” olarak değerlendirdi.

15 Mart 2022 Salı 18:30
CTP Gençlik Örgütü’nden açıklama

CTP Gençlik Örgütü’nden yapılan açıklamada, “İfade özgürlüğüne müdahale niteliğinde olan ve oradaki tüm hekimler tarafından tepki konulan davranış, Ali İhsan Hocamızın ne kadar da haklı olduğunu da ortaya koymuştur. Hocamızın dediği gibi, ‘sorunlarımız aynıdır’”denildi.

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Açıklamada, “Hem Ali İhsan Hocamızın hem de bu zihniyete rağmen canla başla çalışan tüm sağlık çalışanlarının bayramını tekrardan en içten duygularımızla kutlarız” ifadelerine de yer verildi.
 

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Son Güncelleme: 16.03.2022 09:42
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