CTP Gençlik Örgütü’nden açıklama

CTP Gençlik Örgütü’nden yapılan açıklamada, “İfade özgürlüğüne müdahale niteliğinde olan ve oradaki tüm hekimler tarafından tepki konulan davranış, Ali İhsan Hocamızın ne kadar da haklı olduğunu da ortaya koymuştur. Hocamızın dediği gibi, ‘sorunlarımız aynıdır’”denildi.
CTP Gençlik Örgütü’nden yapılan açıklamada, “İfade özgürlüğüne müdahale niteliğinde olan ve oradaki tüm hekimler tarafından tepki konulan davranış, Ali İhsan Hocamızın ne kadar da haklı olduğunu da ortaya koymuştur. Hocamızın dediği gibi, ‘sorunlarımız aynıdır’”denildi.