CTP Gençlik Örgütü: Pile halkı yalnız değildir

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, Pile halkının yaşadıkları sıkıntılar ve taleplerle ilgili açıklamada bulundu.

Tapılan açıklamada, “Bilindiği üzere hükümet tarafından atılan adımlar ile normalleşme sürecine girmiş bulunmaktayız. Zorlu bir salgın sürecinden sonra biliyoruz ki daha da zor bir dönem bizleri beklemektedir ve karşılaşacağımız ekonomik sorunlar bunların en başında gelmektedir” denildi.

Yapılan açıklamada, “normalleşmeye girilen bu süreçte Pile halkının göz ardı edilmesi ve yok sayılması kabul edilebilir bir durum değildir” ifadesi kullanıldı.

Açıklama şu ifadelerle devam etti:

“Bizler CTP Gençlik Örgütü olarak Birleşik Federal Kıbrıs mücadelesi verirken adamızı bölen sınırların ve bu kapıların halkımıza daha da fazla zarar vermeye başladığını endişe ile izlemekteyiz. Bu kapılardan geçen Pile halkımızın 14 günlük karantina sürecine gönderilme durumu kabul edilebilir bir uygulama değildir. Bu uygulama, oradaki insanların işlerine dönüş süreçlerine çok büyük bir engeldir ki uygulamanın devam etmesi durumunda işsiz kalmalarına sebebiyet verebilecektir. Bu nedenledir ki, hükümeti derhal Pile’ye yönelik uygulamalarını tekrar gözden geçirmeye davet eder, bugün sokaklara dökülerek haklarını arayan Pile halkının haklı mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu bildiririz.”