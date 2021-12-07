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CTP Gençlik Örgütü Karpaz’da eğitim kampı düzenledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, ülkenin içinde bulunduğu sorunlar, gençliğin sıkıntıları ve çözüm yollarının ele alındığı bir eğitim kampı düzenledi. 

07 Aralık 2021 Salı 18:15
CTP Gençlik Örgütü Karpaz’da eğitim kampı düzenledi

CTP’den verilen bilgiye göre, pandemi kurallarına uygun şekilde, Karpaz’da düzenlenen kampta, “Sosyal Medya ve Siyasal İletişim Eğitimi, Gençlik Örgütü Tarihi ve Örgütlenme” gibi eğitimler verildi.

Yaklaşık 50 CTP Gençlik Örgütü üyesinin katıldığı kampa, CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, milletvekili Erkut Şahali de katıldı.

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CTP Gençlik Örgütü eski başkanlarından Ongun Talat, Ürün Solyalı, Derviş Aygın, Şehan Tomgüsehan ve Bertu Dedeler de kampa katılarak konuşma gerçekleştirdi.

Genel Sekreter Sorakın da CTP’nin hükümette olduğu dönemlerdeki icraatlar hakkında gençlere bilgi verdi ve gençliğin sorunları ile sorunlara yönelik çözüm önerilerini dinledi.

Gençlik Örgütü Başkanı Enver Gürkan Tekiner ise “İlçe, Seçim ve Örgütlenme” konulu bir konuşma gerçekleştirdi. 

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Son Güncelleme: 07.12.2021 18:26
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