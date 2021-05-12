CTP: “Gazimağusa Belediyesi işçileri bayrama maaşsız giriyor”

Gazimağusa Belediyesi’nde görev yapan işçilerin bugün ödenmesi gereken maaş ve Ramazan Bayramı ödeneklerinin ödenmediğini belirtti.

CTP’den yapılan açıklamada, “Bu bağlamda, Gazimağusa’nın hizmet yükünü omuzlarında taşıyan belediye işçilerinin alın terleriyle hak ettikleri maaşları ve bayramlık ödeneklerinin gününde ödenmemesi kabul edilemezdir.” ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, belediye işçilerinin maaş ve bayramlık ödeneklerini gününde alamamalarının, salgın nedeniyle turizmin de olmadığı ülkede bayram öncesinde az da olsa iş yapmayı hedefleyen Gazimağusa esnafını da olumsuz etkileyeceği kaydedildi.Açıklamada, “Partizanca yapılan gereksiz istihdamlar ve savurgan izaz ikramlar ortada dururken, belediye çalışanlarının 10 aydır ek mesailerinin ödenmemesi bir başka sorundur. Çalışanların huzursuzluğu her geçen gün daha da artmakta” denildi.CTP açıklamasında, Gazimağusalılara “kentlerine sahip çıkma ve kentlerini bu yönetimsizlikten kurtarmak için ses verme” çağrısı yapıldı