CTP Gazimağusa Belediye Başkan adayı Uluçay, Arter’i ziyaret etti

CTP Gazimağusa Belediye Başkan adayı Süleyman Uluçay bugün, Belediye Başkanı İsmail Arter’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Gazimağusa Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, meclis üyesi adaylarının da hazır bulunduğu ziyarette konuşan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Uluçay ile 30 yıldan fazla tanışıklığı olduğunu, Gazimağusa’ya hizmet etmek için çok sayıda insanın yetenekli ve sevdalı olduğunu, ancak Süleyman Uluçay’ın adaylığının ayrı bir sevinç yarattığını söyledi.

Siyasi partiler arasında yarış olsa da, yerel seçimlerde herkesin herkesi tanıdığı için siyasetin ikinci planda olduğunu, kendisi için de çok söylemlerin olduğunu ancak hiçbir zaman bağımsız duruşuna ters düşecek bir şey yapmadan görevini yaptığına inandığını belirtti.

Başkan Arter, “Biz sizi çok seviyoruz” dediği Süleyman Uluçay ile bir anısını da anlatarak, Süleyman Uluçay’ın kendisi için kıymetli olduğunu söyledi.

Başkan Arter, 8 yıllık görev süresinde yaptıkları iyi işler olduğunu, eksik yapılanın da olduğunu ancak meclis üyeleriyle aralarında suyun hiç bulanmadığını ifade etti.

“Seçim sürecinde size de bana da bütün arkadaşlara da düşen bir görev var. Seçime katılım oranını ne kadar yukarıya taşırsak çok çok önemlidir.” diyen Başkan Arter, insanların "sandığa gitmem" söyleminin devlete, yönetimlere güvensizlik anlamında bir mesaj olduğunu, seçime katılımın yüksek olursa iradenin de daha çok yansıyacağını belirtti.

İsmail Arter, Başkan adayı Süleyman Uluçay’a başarılar dileyerek “Allah hayırlısını nasip etsin” diye sözlerini noktaladı.